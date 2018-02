Naplata u cijelom Zagrebu: U novoj zoni sat parkiranja bit će 75 lipa, a mjesec 10 kn

Ne možemo imati građane prvog i drugog reda – ustvrdio je još u listopadu gradonačelnik Milan Bandić, pa najavio naplatu parkiranja po čitavom gradu. Uz postojeće četiri trebala se formirati još jedna zona, “po popularnim cijenama za sugrađane”, a neka od prvih nagađanja bila su da će čitav projekt startati u Španskom.

Ne znamo ništa, ali...

I zaista, do tog će kvarta, kako doznajemo, naplata ići, ali se u njemu konkretno neće pojaviti. Ići će, međutim, na zapad do Rudeša i na istok do Jelkovca, dok bi sat trebao koštati 75 lipa, odnosno stanari bi mjesečno za svoje parkirno mjesto trebali izdvojiti desetak kuna. Parkirni bi se automati trebali postaviti i po Novom Zagrebu, a novost je i da će trenutačno najskuplja, prva zona, proširiti svoje granice.

– Kada prijedlog bude izrađen i dostavljen stručnim službama na pregled i valorizaciju, moći ćemo raspolagati konkretnim podacima te istupiti prema medijima radi prezentacije – poručio nam je jučer pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić, dok iz njegova sektora za promet doznajemo kako je prijedlog već pri kraju te bi se trebao naći na sjednici Gradske skupštine u travnju. Novost bi trebale biti i takozvane kvartovske zone, a to je dijeljenje postojećih po kvartovima kako bi se spriječila dosadašnja svojevrsna povlastica onih koji s kartama prve zone bez problema mogu parkirati u ostalima.

– Toga više ne bi trebalo biti, odnosno stanari određenog kvarta moći će s povlaštenom kartom parkirati samo u svom i susjednom kvartu – kažu nam u Gradu, u kojem još, u suradnji s Holdingom, kalkuliraju kako bi se čitava operacija “naplati svima” mogla provesti. Još od listopada intenzivno rade na istraživanju tržišta pa su čak i sami kontrolori poslani na teren da izvide situaciju.

– Bili smo na rubnim dijelovima grada, ali zaključili smo kako u određenim ulicama na naplatu ne treba ni pomisliti. Vrapče je, primjerice, idealan primjer za to. Neke su od ulica tako napravljene da nema nikakve šanse da se po pravilnicima iscrtaju parkirališna mjesta, a naravno da se neoznačena ne mogu ni naplaćivati – kažu nam kontrolori, kojih uskoro neće više biti dovoljno. Trenutačno oni pod nadzorom imaju gotovo sedamsto od 5300 zagrebačkih ulica, a proširenje naplate moglo bi dovesti i do proširenja “flote”, koja sad broji 144 kontrolora parkiranja. Moglo bi, ali kako kažu u Gradu, ne i nužno.

– Trudimo se da se optimiziraju svi troškovi uvođenja naplate i da nikako na kraju ne budemo u minusu. Razmatrali smo i da uvedemo određene strojeve koje bi sami očitavali registarske oznake automobila, kako to ne bi morao raditi kontrolor. Ali nismo još posve sigurni hoćemo li to implementirati – govore u gradskoj upravi, pa ponovo dodaju kako sam prijedlog i dalje nije do kraja napravljen.

Koristi rabljeno

Ne zna se, stoga, još uvijek koliko bi se novih ulica trebalo naći pod naplatom, a niti koliko će se za to trebati nabaviti novih parkirnih automata. To, kažu u Gradu, također “ne bi trebalo koštati previše”.

– U ovom trenutku ima nešto više od četiristo automata, a nedavno smo kupili sto novih za pet milijuna kuna. I to onih na kojima će se moći kupiti sve vrste karata. Nitko nam ne brani ni da stotinu “starih” postavimo u nove ulice, a na njihova mjesta ove koji nam tek trebaju stići – moguće planove otkrivaju u Gradu.

