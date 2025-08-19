Na Trešnjevki napadnut strani dostavljač, završio je na hitnoj

Jučer oko 17.30 sati u Jurjevskoj ulici na Trešnjevki dogodilo se razbojništvo nad 32-godišnjim dostavljačem, stranim radnikom. Prema policijskom izvješću, dvoje zasad nepoznatih počinitelja napalo je dostavljača te mu otuđilo novac i hranu. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Ma gdi je onaj što je jučer nakon objave neistinite vijesti o tobožnjem napadu na Zetovca na Peščenici komentirao da su naše manjine najveće blago neizravno optužujuči Rome za nekakav tobože napad na Zetovca?! S sad nema niti jedan komentar..nemaa licemjerniji od nas Hrvata,,žmirimo i okrećemo glavu od stvarnih problema zaklinjući se u lažno domoljublje i nekakvu vjeru ,,da je objavljena vijest kako je NETKO nepoznat napa Hrvata u Kozari Boku -srušili bi portal VL ,ovako ništa,baš vas briga..fuj