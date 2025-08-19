Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UZELI MU HRANU I NOVAC

Na Trešnjevki napadnut strani dostavljač, završio je na hitnoj

Policijska rotirka
Lino Mirgeler/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
19.08.2025.
u 09:53

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Jučer oko 17.30 sati u Jurjevskoj ulici na Trešnjevki dogodilo se razbojništvo nad 32-godišnjim dostavljačem, stranim radnikom. Prema policijskom izvješću, dvoje zasad nepoznatih počinitelja napalo je dostavljača te mu otuđilo novac i hranu. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Ključne riječi
Zagreb PUZ napad strani radnici

Komentara 1

Pogledaj Sve
HR
Hrvatska385
10:08 19.08.2025.

Ma gdi je onaj što je jučer nakon objave neistinite vijesti o tobožnjem napadu na Zetovca na Peščenici komentirao da su naše manjine najveće blago neizravno optužujuči Rome za nekakav tobože napad na Zetovca?! S sad nema niti jedan komentar..nemaa licemjerniji od nas Hrvata,,žmirimo i okrećemo glavu od stvarnih problema zaklinjući se u lažno domoljublje i nekakvu vjeru ,,da je objavljena vijest kako je NETKO nepoznat napa Hrvata u Kozari Boku -srušili bi portal VL ,ovako ništa,baš vas briga..fuj

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još