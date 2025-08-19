Osvanula nova obavijest koja je neugodno iznenadila ugostitelje u najpopularnijoj zagrebačkoj ulici

Samo što su se stolovi ponovno napunili gostima, a Teslina ulica vratila prepoznatljiv šušur ljetnih večeri, stigla je nova obavijest koja je neugodno iznenadila ugostitelje: terase opet moraju nestati. Podsjećamo, sredinom srpnja pisali smo o radovima zamjene plinovoda i priključaka koje provodi Gradska plinara, a obuhvatili su dio ove ulice od kućnog broja 1 do 17. Zbog njih su ugostiteljski objekti u ovoj najpoznatijoj i glavnoj zagrebačkoj restoranskoj ulici ostali bez terasa usred ljetne sezone, što je za mnoge značilo gubitak prihoda baš u razdoblju kada se na otvorenim prostorima, osobito u centru, odvija najveći dio društvenog života.