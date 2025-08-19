Naši Portali
HLADAN TUŠ

Osvanula nova obavijest koja je neugodno iznenadila ugostitelje u najpopularnijoj zagrebačkoj ulici

VL
Autor
Gabrijela Krešić
19.08.2025.
u 09:24

Nakon tri tjedna radova na dotrajalim plinskim instalacijama, ugostitelji su vratili terase na ulicu, no sad Grad traži ponovno uklanjanje jer kreću s asfaltiranjem i uređenjem ulice

Samo što su se stolovi ponovno napunili gostima, a Teslina ulica vratila prepoznatljiv šušur ljetnih večeri, stigla je nova obavijest koja je neugodno iznenadila ugostitelje: terase opet moraju nestati. Podsjećamo, sredinom srpnja pisali smo o radovima zamjene plinovoda i priključaka koje provodi Gradska plinara, a obuhvatili su dio ove ulice od kućnog broja 1 do 17. Zbog njih su ugostiteljski objekti u ovoj najpoznatijoj i glavnoj zagrebačkoj restoranskoj ulici ostali bez terasa usred ljetne sezone, što je za mnoge značilo gubitak prihoda baš u razdoblju kada se na otvorenim prostorima, osobito u centru, odvija najveći dio društvenog života.

Ključne riječi
Teslina ulica Grad Zagreb Zagreb

Avatar drug Joža
drug Joža
09:51 19.08.2025.

Kad na vlast dođe: "A je to"

Avatar Zgubider..
Zgubider..
10:39 19.08.2025.

"...Osvanula nova obavijest koja je neugodno iznenadila ugostitelje u najpopularnijoj zagrebačkoj ulici..."___Teslina nije najpopularnija zagrebačka ulica (potez Margaretska - Cvjetni trg - Bogovićeva i Tkalčićeva bi mogle dobiti taj epitet)! U Teslinoj sjediš na "terasi", a pokraj tebe voze auti 50-60 km/h (nikad više)! Uostalom, jel važnije da se sređuje infrastruktura grada ili tih par terasica?

GA
Galapa
09:49 19.08.2025.

Ovo im ide u prilog. Ulica sad izgleda očajno. Nakon asfaltiranja će biti super. Još kad ode mural...

