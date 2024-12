Na Maksimiru buknuo požar: Planula je kuća, a na prvom katu uginuo je pas

ZET-OVE TRAMVAJSKE LINIJE

Jadranski most i Mihaljevac se otvaraju, a Ribnjak će još čekati

Linija 7 ponovno će spajati Dubravu i Savski most, 14 će voziti do Zapruđa, a u planu je produžetak linije 6 od Črnomerca do Savskog gaja