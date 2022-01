Na blagdan Sveta tri kralja ZET-ove linije voze izmijenjenim rasporedom

Sutra je blagdan Sveta tri kralja, pa će u primjeni će biti nedjeljni red vožnje, dok će u petak tramvaji prometovati subotnjim redom vožnje, podsjećaju u ZET-u.

Što se tiče ostalih izmjena u prometu, one se uglavnom tiču noćnih linija. Tako će zbog sanacije kolosijeka u Branimirovoj ulici, u noćima od petka, 7. siječnja do nedjelje, 9. siječnja, umjesto tramvaja noćne linije 31 prometovat će autobus, javljaju u ZET-u. Što se tiče ostalih izmjena na noćnim linijama, zbog sanacije kolosijeka na Savskoj cesti, u noćima od ponedjeljka, 3. siječnja do četvrtka, 6. siječnja, umjesto tramvaja noćne linije 32 prometovat će autobus.

Kolosijek se sanira i u Branimirovoj ulici, i to u noćima od petka do nedjelje, pa će tako umjesto tramvaja noćne linije 33 također prometovati autobus. Što se tiče područje Dubrave, autobus tramvaja noćne linije 34 voziti u noćima do jutarnjeg izlaska tramvaja u nedjelju, 9. siječnja.