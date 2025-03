Mogu li Zagrepčani prepoznati kandidate za gradonačelnika? 'Izgleda mi kao Thompson, a ovaj nije loš dečko, ali...'

Na listi za utrku za prvu fotelju metropole zasad je 10 imena, a koliko su kandidati trenutačno popularni među biračima, provjerili smo u anketi u kojoj smo prolaznicima u centru grada pokazali njihove fotografije i pitali tko je na slici. Trojicu nitko nije prepoznao, ali su, za razliku od slične ankete nakon polovine njegova mandata, ovoga puta svi odmah "identificirali" aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji će na izborima u svibnju biti kandidat Možemo i SDP-a.

Sin mi je išao s njim u razred

– Njega jako dobro poznajem. Četiri mjeseca nam je zatvorio Jurjevsku ulicu i nije se njome moglo ni autom ni autobusom. Kičmu sam uništila dok sam sve nosila gore – kritična je bila Maja Bezjak. Ocjenu odličan zaslužio je pak od Nade Vučinić, da "nije loš" ustvrdio je Vinko Vukman, a da mu treba dati još jednu šansu jer "nije korumpiran ni prepotentan" kazao je Gordan Apelskofer. Najveća konkurencija Tomaševiću na lokalnim izborima, dodao je, mogli bi biti Ivica Lovrić, Mislav Herman i Davor Bernadić, a potonji je također jako dobro prošao u provjeri lica s fotografije jer ga nije prepoznao samo jedan sudionik ankete.

– To je Bernardić, moj sin je išao s njim u razred – rekla je Snježana Rasija kad smo joj pokazali sliku kandidata platforme Servus Zagreb, o kojemu su mišljenja također bila podijeljena. – Nije loš dečko, ali je antitalent za politiku – kazao je Ivo Novokmet, koji je prepoznao i čelnika Plavog grada, no nešto teže mu se sjetio imena i prezimena. – Jelić, nije li? No, dobro, Lovrić. Ali mislim da bi, za razliku od Tomaševića, on nešto i napravio – ustvrdio je umirovljenik.

Lovrića je prepoznalo petero od osmero prolaznika s kojima smo razgovarali, ali neki su istaknuli da ga se sjećaju "još iz doba Milana Bandića", no bilo je i onih koji su čuli za njegov izborni program. – Predlaže metro, ali to nema nikakve logike – kazala je Biserka Brdar.

Izjednačeni su, i to s polovičnim rezultatom, u anketi bili Pavle Kalinić i zastupnik u Gradskoj skupštini koji je HDZ-ov kandidat u utrci za metropolu. – Je li to onaj doktor koji će biti novi gradonačelnik – upitao je Milan Vuksan, koji se nije mogao sjetiti kako se Mislav Herman zove. Problema je imao i Apelskofer, koji ga je najprije identificirao kao Hebranga, a potom napomenuo kako je riječ o "pametnome čovjeku" koji redovito kritizira gradsku vlast.

Što se tiče bivšeg pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, koji je sad nezavisni kandidat, poteškoća su uglavnom imali s njegovim imenom. S prezimenom je bilo lakše, ali je Vukman, primjerice, kazao da ga osoba na fotografiji podsjeća na Marka Perkovića Thompsona. – Da, znam Kalinića. Jako je pametan, on bi trebao postati gradonačelnik, šteta je samo što nema ekipu – rekla je Maja Bezjak.

Kandidata koji će na svibanjskim izborima predvoditi Nezavisnu listu Tomislava Jonjića – Jedino Hrvatska! dio je ispitanika u anketi prepoznao ponajviše zahvaljujući tome što je sudjelovao u nedavnoj predsjedničkoj utrci. – Glasao bih za njega, ali nisam siguran kako će se snaći u politici – istaknuo je umirovljenik Novokmet.

A bez obzira na to što je Trpimir Goluža, također nezavisni kandidat uz podršku Mosta i HSP-a, poprilično aktivan skupštinar, na fotografiji ga je identificirao samo jedan Zagrepčanin.

Podsjeća ga na Gotovinu

Na popularnosti će pak, čini se, ponajviše trebati poraditi Mislav Žagar i influencer Ivan Bašić, obojica kandidati s nezavisnim predznakom, kao i Vedran Jerković, koji će u utrku u ime Fokusa i Centra. Njih, naime, u anketi nije prepoznao nitko, a nekadašnji vaterpolist koji se zalaže za gradnju rotirajućih garaža Vukmana je izgledom podsjetio na umirovljenog generala Antu Gotovinu.