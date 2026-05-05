Misteriozni alarm ne prestaje, stanari zagrebačkog kvarta na rubu živaca: 'Do Dubca odzvanja...'

Stanari Superandrije i okolnih ulica već danima upozoravaju na neugodan problem koji im remeti san i svakodnevicu – neprestano zavijanje autoalarma koje, kako tvrde, traje gotovo bez prekida, i danju i noću. Prema objavama u kvartovskim grupama, zvuk se najčešće čuje iz smjera jugoistočno od Superandrije, a neki tvrde da dopire i do istoka .– “Do Dubca odzvanja, kako je onda tek vama ako se do nas čuje” – napisao je jedan od građana, dok drugi poručuju kako je situacija “za poludjeti”, osobito tijekom noći.

Nekoliko stanara navodi da je riječ o alarmu na bijelom automobilu, navodno marke Kia, koji se učestalo aktivira i zna zavijati i po nekoliko sati. – “U noći s nedjelje na ponedjeljak bilo je nepodnošljivo, zvonio je u pola tri ujutro i nije prestajao” – ističu. Kako tvrde građani, policija je već jednom izlazila na teren nakon prijave, no problem nije riješen jer se alarm i dalje povremeno uključuje. Stanari sada pokušavaju doznati tko je vlasnik vozila kako bi ga izravno kontaktirali, no zasad bez uspjeha.