Miris roštilja mami na Burger festival: Jeste li za cresku janjetinu ili double-decker bez mesa?

Zanosni mirisi mesa s roštilja, ali i prženih slatkih kombinacija, ponovno se šire Tuđmanovim trgom jer se vratio Burger festival. S već poznatim ekipama iz, primjerice Picnica i Instituta za burgere, a pojavile su se i neke nove. Premijeru tako, među ostalima, imaju otočke ekipe, Flying Pig s Hvara koji predstavlja "Barbieq burger" i Plavica s Cresa koja prezentira "Jancić", a za slastice se i ovoga puta pobrinuo Le kolač.

Kugle s utegom na rešetki

Prvi se put na festivalu predstavlja i ekipa 4Burgers na čelu s vlasnikom Ivanom Goretom. Kako i samo ime govori, nude četiri burgera, i to po cijeni od 50 kuna. Specifični su po načinu izrade pljeskavica, koje sirove oblikuju u kugle te ih utegom pritisnu kada su već na roštilju kako bi zadržale sočnost.

Najtraženiji je kod njih pikantni "Smoke jalapeño burger" s papričicama, zelenom salatom, karameliziranim lukom, gljivama i chilli mayo umakom. Vesela ekipa Plavice, koju predvodi Krešimir Farkaš, također se predstavlja s četiri burgera, a na njihovu se jelovniku ističe i najviše traži "Jancić", odnosno janjeći burger spravljen od 100 posto creskih proizvoda. Cijena mu je 75 kuna, a za to ćete dobiti sočnu janjeću pljeskavicu sa skutom, rajčicom, BBQ umakom i pestom od mente u brioš pecivu. Po istoj cijeni možete kušati i "Prasec" s pljeskavicom od vepra i crne slavonske svinje kojemu slatkastu notu daje namaz od kupine, ribizla i borovnice.

Flying Pig iz Jelse nudi tri juneća burgera i jedan vegetarijanski. "Plant Punk burger" spravljaju od povrtne pljeskavice, hrskavog slanutka, ukiseljene mrkve, karameliziranog luka, čipsa od luka, s avokadom začinjenim limetom te domaćom veganskom majonezom, a cijena mu je 54 kune. Tri kune više izdvojit će ljubitelji mesa za "Fatty supreme burger" s junetinom, topljenim sirom​ cheddar, rajčicom, ljubičastim lukom, kiselim krastavcima i kremom od parmezana. Beg's Plant Based pak specifičan je zbog svog "mesa" za koje se koristi protein graška.

– Odlučili smo na neki način promijeniti definiciju mesa jer ono ne mora nužno biti životinjsko – kaže vlasnik Eduard Beg. Nude tri vrste burgera, a najprodavaniji im je, kažu, "Beg's Karlo's double-decker", čija se dva kata slažu od pljeskavice, sira cheddar, umaka od meda i majoneze te rajčica i BBQ umaka, a za njega ćete izdvojiti 88 kuna.

U minikoncepciji sva tri

Doomsday također ima premijeru, i to s četiri burgera, a onaj koji nosi naziv kuće najviše se ističe. Jedan je od najskupljih na festivalu, košta 99 kuna, a uz njegovo se ime crvene i posebne oznake o ljutini. U brioš pecivu tako se kriju dvije juneće pljeskavice, dvije kriške špeka, mladi sir cheddar, jalapeñosi, grilana rajčica te Doomsday i ljuti umak. Burgere koji dolaze iz Novog Sada poslužuju Toni Marinković i njegov Toster, a najbolje prolazi, govori, "Smokey" sa slaninom od mangulice, baranjske pasmine svinje slične crnoj slavonskoj. Cijena mu je 84 kune, a dodate li još 34, možete ga kombinirati s hrskavim pomfritom začinjenim miksom začina i mljevenom dimljenom paprikom.

Na festival se vratio i Picnic, koji ponovno nudi poznati "Blackie burger" s pecivom od krumpirova tijesta, sočnom junećom pljeskavicom, domaćim umakom od senfa i meda, karameliziranim lukom, sirom cheddar ​i hrskavom slaninom, a cijena mu je 63 kune. Delicije iz Instituta za burgere spravljaju se pod vodstvom chefa Ivana Badžeka te u suradnji s Matom Jankovićem. Najprodavaniji je "BBQ Bacon Jalapeño burger", cijena mu je 59 kuna, a spoj je sočne juneće pljeskavice, papričica, rukole te špeka od crne slavonske svinje. Festivalsku ponudu upotpunjuju i burgeri chefa Ivana Pažanina, čiji je "Crispy kapula burger" proglašen najboljim u Puli, gdje je festival ljetos gostovao, a ovdje ga možete kušati za 59 kuna.

Ponudu The Meata pak čine miniburgeri kojima se cijena kreće od 35 do 38 kuna, a nude se tri okusa: klasični, cheeseburger i bacon burger. Po cijeni od 90 kuna možete kušati sva tri, a u svakom se, uz junetinu, krije i rajska rajčica te coleslaw salata. Tri okusa nudi i El Toro, cijena im je od 69 do 79 kuna, a složeni su od mesa Angus govedine.

Dubrovčani iz Gulosa u svoj su "Pomet burger" ubacili dašak Mediterana pa su tako junećem mesu dodali i kozice te kremasti umak od tartufa, a cijena mu je 85 kuna. Za slastice je i ovoga puta zadužen Robert Hromalić, koji je ponudu svog Le kolača dopunio sladolednim pitama. Kušati se mogu tri kombinacije, jagoda i vanilija, tamna čokolada i višnja te lješnjak, vanilija i karamela, a cijena im je 36 kuna.

Festival možete posjetiti svakog dana od podneva sve do 18. rujna.•