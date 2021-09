Dvojicu pobjednika u ljutom boju nije omela ni ubojita carolina, no pravi im pakao tek slijedi

Po muci se, kažu, poznaju junaci, a dvanaestorica natjecatelja koja je jučer sudjelovala na Okršaju ljutomana provela je zaista mučnih pola sata jedući neke od najljućih dozvoljenih papričica svijeta. Nakon natjecanja, čujemo, postalo im je još mučnije. Baš zbog toga je natjecanje u jedenju ljutih papričica jedinstveno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za razliku od svih drugih kontesta, većina onih koji su jednom prošli Okršaj ljutomana, više se nikada ne prijave na ništa slično. Isprobati granice svoje tolerancije na ljuto, izgleda, možete iskušati samo jednom.

Paklena trojka

U sklopu Zagreb Burger Festivala te u organizaciji tvrtke Volim ljuto u subotu je na Trgu Franje Tuđmana održan još jedan Okršaj ljutomana na kojemu su sudjelovala dvanaestorica ljutih entuzijasta. Pravila su jednostavna. Natjecanje ima devet krugova (pakla), a u svakom krugu morate u dvije minute pojesti po jednu ljutu papričicu. One se gradiraju od najmanje ljutih poput paprike pimiento de padron, hot portugal, jalapeno; paprenih kao što su habanero, fatalii, bhut jolokia chocolate pa sve do 'paklene trojke' koju čine papričice naga viper, trinidad scorpion moruga te carolina reaper.

Potonja moćna papričica ima ljutinu između 1.500 do 2.2000 SHU jedinica ljutine Scoville skali. Njome se označava količina alkaloida kapsaicina čijim vezanjem za receptore u koži dolazi do izazivanja živčanog signala koji se u mozgu interpretira kao žarenje i osjećaj pečenja.

Prilikom okršaja natjecatelji sjede za stolom i ne smiju ustati ili se udaljiti od njega. Sa sobom ne smiju imati nikakvu hranu i piće, osim one što ju ponudi organizator. Ponuđena hrana, dakako, bile su papričice i čaša jogurta. Onaj tko popije jogurt - ispada. Pljuvanje, bljuvanje i sakrivanje papričica nije dozvoljeno. Ako nakon devetog kruga i dalje nema pobjednika, što se jučer dogodilo, ide se u dodatna tri kruga u kojima se ponovno jedu tri najljuće papričice, a pobjednik je onaj koji najduže izdrži.

U jučerašnjem ljutom boju, naši su se junaci hrabro borili. Prvi je natjecatelj ispao tek u trećem krugu, a petorica najhrabrijih izdržali su gotovo do samog kraja. Oni koji su ih gledali kako se muče za pobjedu, sažalili su se nad njima te ih bodrili pljeskom.

Doživotno članstvo u klubu

Kako su krugovi odmicali, iako su nastojali ostati staloženi, na licima zagriženih ljutomana pojavio se znoj, a potom i suze koje su pokušavali obrisati ručnicima. I nakon devetog kruga u ringu su ostala trojica ljutomana pa je krenulo pripetavanje.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 11.09.2021., Zagreb - Na Zagreb burger festivalu odrzano je natjecanje u jedenju chili papricica. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Jedan je ispao u prvom dodatnom krugu, no dvojica nisu posustala ni nakon druge runde najljuće papričice carolina reaper. U zadnjoj rundi, nazdravili su kolegijalno jedan drugome papričicom, hrabro izdržali odbrojavanje i zaradili gromoglasan pljesak.

Najljućim jezicima Zagreba proglašeni su Zvone Ištuk iz Gračana te Petar Steinberg iz Centra koji su pojeli čak 12 ljutih papričica te osvojili 500 kuna bona u web shopu Volim ljuto, doživotno članstvo u Klubu ljubitelja ljutine te pobjednički trofej, ljuti umak s oznakom prvog mjesta.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 11.09.2021., Zagreb - Na Zagreb burger festivalu odrzano je natjecanje u jedenju chili papricica. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

-Ne mogu vjerovati da sam pobijedio. Mislio sam da ću ispasti ranije, no onda sam vidio kako ljudi odlaze jedan po jedan pa sam stisnuo zube- govori nam Petar, diplomirani fizičar koji je momentalno u potrazi za poslom. Kao najteži trenutak ljutog meča naveo je vrijeme nakon meča.

Žene ljutinu bolje podnose

-Imam trnce u rukama i grčeve u mišićima, ali nakon toga kreće nalet endorfina - govori nam Petar koji se za pobjedu nije posebno pripremao. Ljute paprike, kaže, do sad je jeo rekreativno, voli i ljuti curry, no više se ne namjerava baviti ovim ljutim poslom. Drugi pobjednik, Zvone iz Gračana, nije imao snage za razgovor s nama, no kroz zube je uspio procijediti da je pobjedu očekivao.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 11.09.2021., Zagreb - Na Zagreb burger festivalu odrzano je natjecanje u jedenju chili papricica. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Rezultatima natjecanja zadovoljan je i Goran Vrabec, direktor tvrtke Volim ljuto.

-Ekipa je rasturila! I prošlih je godina bilo jake konkurencije, no ovo je bilo iznad svih mojih očekivanja - kazao nam je Vrabec. Okršaj ljutomana, veli, nije opasan za zdravlje, ali natjecatelji narednoga dana vrlo često mogu iskusiti probleme s probavom.

-Idući dan im neće biti lako, no preživjet će. To je slično kao ekstremni sport - kaže Vrabec koji je u Hrvatskoj pokrenuo scenu ljutomana. Sam se na ovakvo natjecanje nikada ne bi prijavio.

-Probao sam svaku ljutu papričicu pojedinačno i skidam svima kapu koji to uspiju. To je iznad mog ranga izdržljivosti- iskren je Vrabec. Dodaje i da ga je rastužilo što su se na okršaj prijavile i dvije žene, no na kraju nisu došle.

-Žene puno lakše podnose ljutinu nego muškarci. Slično je i s boli. Mi mislimo da smo jaki, a zapravo nismo. Siguran sam da bi došle do finala!