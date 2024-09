Metropola se sprema za novi projekt, saznajte kako su genijalne ideje postale epski debakli

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Radovi u punom jeku: Danas se za promet zatvaraju još dvije zagrebačke ulice, evo detalja

Za sav promet danas od 9 do 11 sati bit će zatvorena i Kačićeva ulica, na dijelu od Ilice do Prilaza Gjure Deželića i to zbog smještaja građevinske mehanizacije