Ogorčeni stanovnici Španskog, Malešnice i Prečkog: Ne rade klime, frižideri se tope...

A svašta se more delati. Ali kak’ smo gospođa i ja prešli sedamdeset drugu, samo smo si legli spat – s vragolastim smiješkom na licu, usput namigujući, prepričavao nam je jučer na tržnici Špansko Zdravko Ivanović kako je on proveo gotovo tri sata preksinoć, kad je zapadni dio grada bio u potpunom mraku.

Računi će svejedno doći

Četvrti je to put, govori nam, u nešto više od dva tjedna da struje nestane na neko vrijeme, ali dosad bi to trajalo najdulje jedan sat.

– Problemi su navečer, ali ne znam što bi moglo biti jer nam nitko ništa ne govori, a niti nas ne upozore da bi struje moglo nestati. Prvi put se to dogodilo 11. lipnja, kad je Hrvatska igrala s Tunisom – pola utakmice tada je propustio, prepričava umirovljenik Zdravko Ivanović, ali sve su to, dodaje, male poteškoće. Veće su svakako imali s hranom u hladnjacima ili škrinjama, oni koji su zaglavili u dizalima te oni sa zdravstvenim poteškoćama, kojima je struja jednostavno nužna.

– Zvali smo HEP, ali u to doba dana ne možete dobiti nikoga. Vjerojatno na telefonima rade do 16 sati, a htjeli smo barem čuti hoće li struja doći ubrzo da znamo odmah trebamo li bacati sav sladoled ili smo sigurni. Jer ako sav sladoled i kolači u slastičarnici propadnu, to vam je kao da smo bacili novac u vjetar. A račun za struju morat ćemo platiti bez obzira na to – govore nam u slastičarnici Merci u Španskom, a činjenicu da do Elektre telefonski nije bilo moguće doći ponavljaju nam i na Malešnici. Oni koji su bili dovoljno uporni, govore nam, dobili su odgovor da se “kvar otklanja”.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

– Nisu željeli reći što je uzrok, ali kako struje nije bilo, išli smo se šetati pa smo sretali susjede koji su govorili da se jedna od novih zgrada u kvartu ilegalno priključila pa se stvorilo preopterećenje. Drugi su, pak, pričali da je to sve od prevelikog broja klima – nagađali su jučer na Malešnici što bi mogao biti uzrok nestajanja električne energije.

A osim kod njih i u Španskom, bez struje je bio i dio Prečkog, o čemu su se tamošnji stanovnici međusobno obavještavali na Facebook grupi Zakaj volim Špansko, a pritom se i dobro zabavljali. Objavljivali su fotografije mraka, montirali likove iz crtića “A je to” pored trafostanica, govorili kako su konačno malo popričali s familijama, predviđali “španski baby boom” za devet mjeseci, a za stotu objavu o struji kao nagradu nudili agregat.

– Bilo je dosadno, što možeš raditi kad navečer nema struje nego biti na internetu – pojasnili su nam jučer neki od članova grupe pa dodali da nije cijelo Špansko bilo bez električne energije, već samo njegov sjeverni dio. Na jugu su normalno radila svjetla, frižideri, klime te sve ostalo što se napaja kabelima. A baš tako trebalo bi od danas biti na cijelom zapadu grada jer, kako su nam jučer rekli u HEP-u, kvar su popravili.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Svijeće i lampe, nek se nađu

– Uzrok nestanka struje bili su pojedinačni kvarovi srednjenaponske opreme, na dva 20 kilovoltna kabela te na jednom 20 kilovoltnom postrojenju, koji su otklonjeni u najkraćem mogućem vremenu. Obavljena je zamjena kompletnog srednjenaponskog bloka, koja će znatno povećati sigurnosti opskrbe električnom energijom – kazali su nam u HEP-u pa posebno naglasili da nestanak energije nema nikakve veze s preopterećenjem sustava, bilo klimama ili nekim drugim uređajima. Ono što su radnici HEP-a jučer radili, u prijevodu, jest zamjena kabela te jednog dijela trafostanice koji se pokvario, što je ujedno i razlog nestajanja struje samo u zapadnim dijelovima, a ne u cijelom gradu.

– A vidjet ćemo – činjenicu da bi odsad trebali biti bez brige sa skepsom jučer su komentirali u Španskom, gdje su se već opremili svijećama i baterijskim lampama jer, kažu, dobro je biti spreman.