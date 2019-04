Kršteno četvero djece koju su u mjesec dana dobila trojica braće

Tri sina, tri snahe i četiri bebe. Na prvu i ne bi bilo ništa neobično da prinove u obitelj Josipa i Mirjane Masnić nisu, sasvim neplanirano, stigle gotovo istodobno. A u nedjelju su u crkvi sv. Antuna Padovanskog održane nesvakidašnje krstitke na kojima su sve četiri bebe krštene zajedno.

Četiri bebe u mjesec dana

– Sin Stipe i njegova supruga Dora krstili su Maksimilijana Josipa, Lovre i Koraljka blizance Tonija i Petru, a Luka i njegova Ivana krstili su, pak, malenu Franku. I sve su snahe, sasvim slučajno, rodile u roku od mjesec dana! – objašnjava ponosni djed Masnić, podrijetlom iz Sinja. Njegovi su sinovi, pak, rođeni u Zagrebu, u koji se doselio 1975. godine.

– Ma, jesu oni rođeni u Zagrebu, ali u duši su Sinjani, iako ne mogu biti alkari – kroz smijeh objašnjava Masnić.

Krstitke su, kaže, željeli organizirati u Sinju, no zbog beba to je bilo prekomplicirano pa su se odlučili za crkvu na Svetom Duhu. Upravo je ondje fra Ivan Radeljak vjenčao sva tri para pa su željeli da baš on predvodi obred. Njemu se pridružio i fra Mirko Marić, koji je na krštenje u Zagreb potegnuo iz “grada alkara”.

– Obojica svećenika cijelo su vrijeme ponavljala da nikad nisu vidjela ovako nešto. Četvero djece od trojice sinova, a svi kršteni isti dan – smije se Josip Masnić, koji je sada djed ukupno osmero unučadi. Naime, najstariji sin, 43-godišnji Stipe i njegova supruga Dora imaju još dvoje djece, Martu i Franu koji su, pak, rođeni na isti dan i baš su jučer proslavili rođendan. Ipak, Marta i Frane nisu blizanci pa je tako Marta napunila osam, a Frane 12 godina.

– Naša vam je obitelj puna zanimljivosti – smije se J. Masnić, čiji mlađi sin Lovre sa ženom Koraljkom, uz blizance, ima i šestogodišnjeg Janka, a najmlađi sin, 36-godišnji Luka i njegova supruga Ivana roditelji su dvogodišnjeg Filipa, koji je nedavno preuzeo ulogu starijeg brata. Ova velika, simpatična obitelj s organiziranjem četverostrukih krstitki, kaže, nije imala problema.

– To vam je sve kao da organizirate jedne krstitke, samo sve pomnožite s četiri. Bilo je oko 80 gostiju, taman smo stali u kapelicu crkve – kazao je J. Masnić.

Jedna torta za svaku bebu

Nakon svečanog obreda u crkvi okupili su se na ručku, a svaka je beba, uz veliku zajedničku tortu, imala i vlastitu, manju. Raspoloženje im nije pokvarila ni kiša koja je uporno padala cijeli dan.

– Nadali smo se lijepom vremenu kako bi se djeca mogla igrati vani, ali nema veze. Svi smo se okupili, podružili i to je najbitnije – zaključuje J. Masnić.