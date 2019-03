`Želim da moj sin čuje da sam ja njegov otac, a ne očuh kako mu je majka rekla`

"Moj sin je uvijek vjerovao da sam njegov očuh, ali sada mu želim reći istinu - ja sam njegov biološki otac. On ima 27 godina, a ja sam započeo odnos s njegovom majkom prije 30 godina. Bili smo jako zaljubljeni i odlučili smo imati dijete, iako je u to vrijeme bila udana za nekog drugog. Nadali smo se da ćemo biti zajedno kad se naša beba rodi, ali joj je bilo teško povrijediti muža i ostala je s njim pa je moj sin dobio prezime njenog muža i vjerovao da je moj dječak njegov. "

Tim je riječima jedan sada 60- godišnjak opisao svoju situaciju i zatražio pomoć od poznate terapeutkinje Deidre na portalu The sun.

Ispričao je kako je skupila hrabrosti napustiti muža s kojim nije bila sretna kada je dječak imao devet mjeseci, pa su oni konačno postali par.

"Bili smo vrlo sretni zajedno, ali nikad sinu, koji danas ima 27 godina, nije rekla da sam mu pravi otac, iako sam je uvijek iznova pitao tijekom godina. Nažalost, naš odnos se narušio i razdvojili smo se pa sada živim sam. Žena mog sina rodila je djevojčicu i želio bih biti bliže njima pa razmišljam da se preselim. Ta je djevojčica moja unuka i želio bih reći sinu istinu i pomoći oko skrbi za djevojčicu. Sada, kada više nisam s njegovom majkom, nije isto da me doživljava kao očuha ili biološkog oca i zato mu želim reći, no bojim se njegove reakcije. AKo njegova majka sve demantira, mogao bi me odbaciti potpuno i zbog laži koje su se nakupile sve ove godine. Što da radim, da trpim u tišini ili da riskiram?

Muškarac je naveo i da ga ovo toliko muči da ne spava po noći, a stres je počeo utjecati i na njegovo zdravlje. Ipak, Deidre muje savjetovala da je prvi potez koji mora napraviti - razgovarati s majkom mladića. Tvrdi kako mora biti zaista sto posto siguran u ono što namjerava reći, a to je da je on zaista njegov otac. Napomenula je i kako je njegova bivša zaisgurno imala odnose i s bivšim mužem za kojeg muškarac vjeruje da mu je otac, jer u suprotnom ne bi mogla opravdati trudnoću. Postoji i velika vjerojatnost da je mladić zaista i sin tog drugog muškarca. Svakako treba utvrditi činjenice u razgovoru s mladićevom majkom prije nego ga se "potrese" s ovako velikom promjenom u životu. Ako je "očuh" njegov otac zaista, mladić zaslužuje znati istinu, ali treba biti sto posto siguran da je to činjenica.

