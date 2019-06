Konji se sele jer su stigle ideje za vidikovac na Hipodromu

Želim uzorati Hrvatsku radeći kao konj. To je moj program – kad se prije deset godina kandidirao za predsjednika države, objašnjavao je gradonačelnik Milan Bandić svoju taktiku za pobjedu. Do nje nije došao, pa su mu se konji možda tad zamjerili jer odlučan je sad, između njih i “zagrebačkog Manhattana”, sam je rekao, bira ovo drugo.

Novi centar metropole

Do 1. prosinca, stigla je obavijest na Hipodrom, 170 životinja koje se tamo nalaze treba premjestiti jer, objasnio je taj dopis Bandić, područje je to koje “ide u aktiviranje građevinske zone”. Zagreb City, kazao je gradonačelnik, njemu je važniji, a na Hipodromu ostat će svi “dok se ne proglasi javni interes grada”. Privatni su to tamo konji, kaže prvi čovjek grada, a baš taj prvi ne bi o privatnome trebao voditi brigu. Ekipa s Hipodroma, posve jasno, već je najavila borbu, a sljedeći će vikend organizirati i prosvjed. Koliko će to pomoći, tek ostaje vidjeti jer baš na području na kojem su trenutačno konji prvo bi trebalo biti na redu kad krene “Manhattan”.

Podsjetimo, gradonačelnik je sa suradnicima u globalu investitora za područje uz Savu, na prostoru Velesajma i Hipodroma, već dogovorio i arapsku tvrtku Eagle Hills posjetio u Dubaiju, nakon čega je tvrtka kćer spomenute tvrtke raspisala natječaj za izgradnju vidikovca na obali rijeke. Ex Development zainteresirane arhitekte i urbaniste pozvao je još 20. ožujka da naprave projekt za 45-70 metara visok “opservacijski toranj” i pošalju ga do 10. travnja. Upravo je na taj natječaj, doznajemo, stiglo dvadesetak prijava, a iako još uvijek nije odabran pobjednički rad koji bi osvojio 20 tisuća dolara, do nekih smo prijedloga uspjeli doći. Radili su ih arhitektonski uredi iz cijeloga svijeta, a iako su se arhitekti još pri najavama Grada u gradu složili da bi vidikovac trebao biti zadnja stvar koja će se raditi na predviđenom prostoru, još iz natječaja u kojem stoji kako bi ta zgrada trebala biti “sidro i srce masterplana po kojem će se raditi novi centar grada”, bilo je jasno da toranj niče prvi.

– Vidikovac, po kojem grad mora postati prepoznatljiv, treba imati pogled na Savu, a i na cijeli Zagreb – navodi se još u natječaju, u kojem se također ističe kako je važno da građevina ima samo stepenice i dizalo koje vode do vrha, nikakve “dodatne sadržaje”. Pogled na “stari dio grada i planinu u pozadini” trebao bi biti glavni adut budućeg tornja, koji će se, prema planu, nalaziti u novom centru hrvatske metropole, u kojem se, osim njega, planiraju još i “stambene zgrade, trgovine, uredi, ali i kulturni sadržaji”. Prema samoj skici koja je bila priložena natječaju, odnosno na kojoj se vidi gdje je budući toranj pozicioniran, jasno je da se oko njega planira jedan od tri veća trga, maloprodajni bulevar ili ulica s trgovinama, jedan veći park te “zeleni spoj” s Parkom mladenaca.

Foto: Instagram

Također, unutar pojasa “Manhattana” zamišljena je i tramvajska pruga. Nazire se ona krajičkom oka na skici koju su Ex Developmentu poslali stručnjaci iz Ad Hoc Architecturea iz Rusije. Njihov je plan toranj od ogledala, točnije “odjeven” u zrcala kako bi se prostor oko njega reflektirao budući da je to, kažu, “posebno važno ako se radi o području grada koje se tek razvija”. Plan im je napraviti zgradu u kojoj će svaka prostorija biti drugačije veličine jer “i ljudi su različiti”. Na varijantu s refleksijom išli su i Španjolci. Tim tamošnje Doa Arquitecture osmislio je na katovima i svojevrsne vrtove, dok su se kolege iz iste zemlje Crudo Graphics odlučili za toranj s kojeg će pogled na grad biti moguć isključivo s najgornje terase.

Urbanistički plan koči

– Pratimo natječaj, ali on je zasad samo informativnog karaktera. Odnosno, ne mora značiti da će projekt koji pobijedi biti taj koji će se na kraju i realizirati – kažu nam u Gradu, u kojem ipak potvrđuju da bi upravo vidikovac trebao biti prva građevina Grada u gradu ili “zagrebačkog Manhattana” ili pak Zagreb Cityja, kako god vam je drago. A da to postane, mora se promijeniti urbanistički plan područja Hipodroma, na što će se ići, govore u Gradu, najvjerojatnije na jesen. Pripremanje je to područja Hipodroma i Velesajma za gradnju, a upravo je zato do 1. prosinca plan maknuti konje s mjesta na kojem bi trebao niknuti “opservacijski toranj”. Podsjetimo, još prije mjesec dana gradonačelnik Bandić tvrdio je kako Grad nema apsolutno nikakve veze s raspisivanjem natječaja za toranj uz Savu.

Foto: Instagram

– Program za provedbu natječaja nije verificirao ni utvrdio gradonačelnik te nije točno da je Grad dao privatnoj tvrtki pravo raspisivanja natječaja za dio zemljišta u zoni Hipodroma – rekao je Bandić.