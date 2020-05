Koncert Kristijana Beluhana, predstava Potpuni stranci ili film 'Chef' u Drive-in kinu?

Epidemiološke mjere svakim danom sve više popuštaju, pa je time i društveni život bogatiji. Uz, naravno, oprez i obaveznu socijalnu distancu. Već ovog vikenda moći ćemo birati između gledanja filmova na otvorenom, uživanja u koncertima Kristijana Beluhana i ansambla Opere zagrebačkog HNK ili pohađanja vikend-tečaja crtanja i slikanja. U bogatoj ponudi izabrali smo za svakoga ponešto.



Predstava Potpuni stranici u Ludoj kući



Nastala prema najgledanijem talijanskom filmu 2016. godine “Perfetti sconosciuti” redatelja Paola Genovesea, predstava "Potpuni stranci" tematizira neobičan eksperiment sedmorice prijatelja koji su se okupili u dvorištu kako bi gledali rijetku pomrčinu mjeseca. No, u jednom su trenutku odlučili zaigrati neobičnu igru pa su sve pozive koji dolaze stavili na zvučnik, a poruke i e-mailove čitali su naglas. Kako je to završilo, provjerite u izvedbi i režiji Renea Bitorajca i sjajne glumačke ekipe koju čine Judita Franković Brdar, Ivan Đuričić, René Bitorajac, Barbara Rocco/Petra Dugandžić, Amanda Prenkaj, Damir Poljičak i Mladen Kovačić. Cijena je ulaznice 80 do 90 kuna.



Tematski stand-up show 'Ladies night' u Studiju smijeha



Ovo je jedan od najnježnijih stand-up showova, ali samo po izgledu. U publici redovito sjede i žene i muškarci, a dok je jednima smiješno, drugi se educiraju. Komičarke Marina Orsag, Vlatka Mifka i Dragitza Raštegorac Grubišić do suza će vas rasplakati svojim viđenjem ženskih tema i muško-ženskih odnosa. Ulaznice po cijeni od 40 kuna možete kupiti online na studiosmijeha.hr, a svi posjetitelji moraju sa sobom ponijeti i zaštitnu masku.



Kristijan Beluhan & Drama Central Club u Kulturnom centru Mesnička



Nu garage jazz/soul/hip-hop senzacija ove subote stiže u podrum Kulturnog centra Mesnička. Uz već dobro znanog Kristijana Beluhana, bit će tu još nekoliko važnih glazbenika na sceni, poput gitarista Davora Doležala, basista Roberta Vrbančića, bubnjara Mirsada Dalipija i klavijaturista Nikole Šanteka. Ulaz je slobodan uz donacije za glazbeni program, a broj mjesta je ograničen na 30 pa dođite na vrijeme, točnije u 21 sat.



HNK u parku Stara Trešnjevka



Nakon iznimno uspješnoga prvog ciklusa "HNK u vašem kvartu" Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u iduća dva tjedna nastavlja s koncertima po zagrebačkim kvartovima, a ove subote članovi ansambla Opere zagrebačkog HNK nastupaju u parku Stara Trešnjevka darujući sugrađanima najpoznatije arije svjetskih opera. Do ponovnog otvaranja dvorane kazališta ansambl će posjetiti i Zapruđe, park Ribnjak te park Maksimir. Program počinje u 20 sati, a pjevaju i sviraju Dubravka Šeparović Mušović (mezzosopran), Valentina Fijačko Kobić (sopran) i Vjekoslav Babić (klavir).

Tečaj crtanja i slikanja u Vestigiumu



Koncipiran po principu nauči gledati, osjeti prostor i sve to smjesti na 2D podlogu, tečaj crtanja i slikanja u Udruzi Vestigium održava se dva puta mjesečno, u subotnjem terminu od 17 do 18:30 h na adresi Rudeška cesta 142. Namijenjen je svima koji žele naučiti crtati i slikati na klasičan način, promatrajući pejzaž, mrtvu prirodu, portret te reprodukciju klasičnih djela. Prolazi se kroz više tehnika, od ugljena, krede, olovke do pastela, akvarela i kolaža. Voditeljica programa je Olivera Cavrić, akademska slikarica i grafička dizajnerica. Cijena za dvije radionice je 115 kn, a prijave i sve ostale informacije mogu se dobiti putem upitom na e-mail oliveracavric@gmail.com ili na telefon 091 789 6219.



Animirani crtić "Naprijed" u Kinoteci



Dva brata vilenjaka, koji žive u predgrađu fantastičnog grada, odlaze na put kako bi otkrili je li na svijetu ostalo još magije te pronašli oca kojeg su izgubili kao djeca. Novi animirani hit studija Pixar, koji autorski potpisuju tvorci rado gledanih "Čudovišta sa sveučilišta" (2013), duhovita je i pametna priča za cijelu obitelj, koja se bavi odrastanjem, žalovanjem i bratskim povezivanjem. Cijena ulaznice iznosi 15 kuna, a projekcija u Kinoteci počinje u 11 sati.



Film Chef u Drive-in kinu



Carl Casper glavni je kuhar u uglednom restoranu u Los Angelesu, koji jednoga dana iznenada odluči dati otkaz jer u svojoj kuharskoj kreativnosti ne želi popustiti nametljivom vlasniku restorana. Nakon što se zapitao što će dalje, odlazi u Miami, gdje s bivšom ženom, prijateljem i sinom otvara pokretnu kuhinju. Na cesti se Carl polako vraća svojim korijenima te se u njemu ponovno probudi strast za kuhanjem i životom. Projekciju filma koji je prikazan i na ovogodišnjem pulskom festivalu možete pogledati u Drive-in kinu na istočnom parkiralištu Zagrebačkog Velesajma u 21 sat. Ulaz je otvoren od 19:30 jer je predviđeno i druženje na otvorenom i sigurnom.



Izložbe u Laubi



U galerijskom prostoru "Kuće za ljude i umjetnost" možete pogledati čak tri izložbe: fotografsku izložbu autora koji su svoj umjetnički fokus usmjerili na akt – Stanka Abadžića (ciklus Miris žene) i Lorne Kijurko (ciklus Živost), izložbu „Kakve veze imaju Kožul i Kožarić“ s probranim radovima Kristiana Kožula i Ivana Kožarića iz Laubine kolekcije te izložbu „Iz spremišta“ s brojnim radovima iz kolekcije, od kojih neki godinama nisu postavljeni u izložbeni prostor, stoga je ovo jedinstvena prilika za ljubitelje hrvatske suvremene umjetnosti. Izložba je otvorena do 12. lipnja, a ulaznica stoji od 15 do 25 kuna.