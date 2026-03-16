Zelena akcija podigla tužbu protiv zagrebačkog Centra za gospodarenje otpadom: 'Priprema otpada za spaljivanje generacijska je greška'

Zelena akcija više je puta istaknula nezadovoljstvo planovima za izgradnju zagrebačkog Centra za gospodarenje otpadom, a sad su otišli korak dalje pa su podigli tužbu protiv rješenja o prihvatljivosti za okoliš budućeg centra koje je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Centar bi se, podsjetimo, prema aktualnim planovima trebao sagraditi do kraja 2028. godine, nalazit će se u Resniku, a imat će sortirnicu, kompostanu i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Bioplinsko postrojenje koristit će se za proizvodnju električne energije, a CGO će imati i fotonaponske ćelije na krovu.

Studija utjecaja na okoliš za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb, objavljena lanjskog ljeta, dobila je pozitivno mišljenje resora ministrice Marije Vučković, a Zelena akcija sad je podigla tužbu protiv dokumenta kojim se to potvrđuje. Tim je povodom danas pred zgradom Upravnog suda u Zagrebu održana konferencija za medije na kojoj su istaknuli nekoliko najvažnijih razloga zbog kojih je potrebno spriječiti izgradnju centra sa planiranom tehnologijom.

– Centar za gospodarenje otpadom u Zagrebu sadrži postrojenje koje bi miješani otpad pripremalo za termičku oporabu tj. spaljivanje, koje je dokazano okolišno i klimatski štetan način zbrinjavanja otpada. Prilikom odabira tehnologije za centar u obzir nisu uzeta najbolja dostupna rješenja, koja iz miješanog otpada mogu izvući znatne količine sirovina za daljnju oporabu i ponovno korištenje, a minimalni ostatak stabilizirati za sigurno odlaganje. Brojne stručne i znanstvene analize pokazuju da je takav način obrade miješanog otpada prioritetniji od spaljivanja, s obzirom na maksimalno iskorištavanje resursa iz otpada i koristi za klimu – poručili su iz Zelene akcije.

Potpredsjednik Marko Košak podsjetio je da sva tri varijantna rješenja oko obrade miješanog otpada u CGO-u uključuju proizvodnju takozvanog goriva iz otpada i njegovu daljnju termičku oporabu. – To je protivno hijerarhiji gospodarenja otpadom, resursnim politikama EU, kao i zahtjevima iz nacionalnog zakonodavstva koje propisuje da je za sve planirane građevine potrebno uzeti u obzir i primjere najbolje prakse te stanje tehničke spoznaje u trenutku izrade projekta. Iz navedenog je jasno da studija nije na razuman način razmotrila alternative odabranoj tehnologiji, što je glavni razlog zbog kojeg Zelena akcija u svojoj tužbi smatra da je Ministarstvo trebalo donijeti negativno rješenje – rekao je Marko Košak.

– Od samog početka pratimo planove izgradnje zagrebačkog CGO-a, podržavamo izgradnju nužne infrastrukture, ali isto tako od samog početka upozoravamo na generacijsku grešku oko izbora tehnologije za obradu miješanog otpada, koja će nas desetljećima vezati uz neprihvatljiv način obrade otpada – dodao je Enes Ćerimagić.

U Zelenoj akciji zaključuju da je ova tužba klimatska tužba "u više nego jednom smislu". – Ona je utemeljena na bitnim pravnim argumentima i sudskoj praksi oko važnosti razmatranja klimatskih pitanja kod odlučivanja u okolišnim predmetima. Ali, ona je i tužba protiv klime neambicioznosti u sprječavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Tu je neambicioznost odabrala zagrebačka gradska vlast izborom tehnologije za CGO koja će otpad pripremati za spaljivanje, a podržava je Ministarstvo svojim pasivnim držanjem u postupku procjene utjecaja na okoliš – poručuju.

Ističu i da će se u sporu koncentrirati na klimatski aspekt ovog slučaja. – Smatramo da postoji i pravno utemeljenje, dapače, obaveza države da ne dopusti implementaciju po klimu štetnih rješenja u situaciji kada postoje dostupna bolja rješenja. Upravo je to slučaj sa zagrebačkim CGO-om. Nadamo se brzom i učinkovitom postupku te usvajanju našeg tužbenog zahtjeva, međutim, ako on ne bude usvojen spremni smo ga dokazivati i pred drugim sudskim instancama, uključujući europske sudove – zaključio je Enes Ćerimagić.