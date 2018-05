Kada zapjevaju novinari, spikeri i urednici HRT-a

Danas je 15. svibnja. Ndanašnji se dan kakti obilježava rođendan Hrvatske radiotelevizije.

U povijesti radija i televizije bilo je (i ima) zaposlenika koji su se uz svoj osnovni posao, bilo da su bili novinari, glazbeni urednici, tonski realizatori, službenici i drugo, bavili i nekim drugim poslovima, na primjer glazbom. Neki od njih bili su tekstopisci, neki skladatelji, neki aranžeri, a neki su pjevali. Počet ću sa Zdenkom Runjićem. Ovaj sjajni plodni skladatelj godinama je bio glazbeni urednik Radio Splita.

Branko Mihaljević bio je dugogodišnji novinar, urednik, a nekoliko godina i direktor Radio Osijeka. U mladosti je svirao harmoniku.

Većinom ljudi dolaze iz manjih mjesta živjeti u Zagreb, a Branko Mihaljević otišao je iz Zagreba u Osijek i tamo se uspješno dokazao svojim radom i talentom. Dječje kazalište u Osijeku nosi njegovo ime. Da nije napravio ništa osim pjesama 'Zeko i potočić' i 'Golubovi', bilo bi dovoljno.

Mario Mihaljević sin je Branka Mihaljevića. Već je godinama u mirovini. Mario je uređivao i vodio mnoge emisije – Crvenu jabuku, Zeleni megaherc i druge. Istodobno je pisao tekstove, ali i skladao puno pjesama za naše poznate pjevače. Podsjetit ću vas, među ostalim, on je autor teksta pjesme koja je bila na, čini mi se, trećem ili četvrtom mjestu na Euroviziji ‘84. godine. Pjevao ju je Danijel.

Glazbena urednica HRT-a najtraženiji je prateći vokal Heda Piliš bila je glazbena urednica u Muzičkoj redakciji Radio Zagreba. Njezine pjesme izvođene su na mnogim festivalima, a pjevali su ih Ivo Robić, Gabi Novak, Anica Zubović, Đimi Stanić, Vera Svoboda... Koliko li smo puta čuli pjesmu 'Okrećem listove kalendara' koju pjeva Anica Zubović. Znamo da je riječi napisao Drago Britvić, novinar, urednik radijskih emisija. A tko je pjesmu koja je dobila prvu nagradu na prvom opatijskom festivalu skladao? Dragiša Dukić, također glazbeni urednik Radio Zagreba. Autor je više od 250 skladbi i velikog broja aranžmana. Boris Ciglenečki st. godinama je bio glazbeni urednik HR-a, bio je bubnjar, osnivač i šef vokalno-instrumentalnog sastava Combo 5. U Combu je vokalni solist bio Ivica Bobinec koji je kao prateći vokal pjevao na mnogim festivalima zabavnih pjesama. Radio je na HR-u, kada je osnovan Radio Cibona. Dugogodišnja glazbena urednica Maja Mihaljević, majka skladatelja Branimira Mihaljevića, svirala je u nekad popularnom ženskom sastavu Lutke i još svira sa svojim djevojkama na nekim priredbama. Dugogodišnja glazbena urednica Adela (Adica) Dobrić Jelača pjevala je kao prateći vokal, pisala skladbe... Nenad Borgudan radi na HTV-u i vodi svoju grupu Detour. Jeronim Marić Sabolč tonski je realizator, ali i on je glazbenik. Grupa Adastra i njezin idejni vođa Jerko Marić nastavljaju rad svojedobno poznate grupe Flare u kojoj je Jerko Marić počeo svoju glazbenu karijeru kao gitarist i autor pjesama, a osnovao ju je sa sestrom i pjevačicom grupe Anđom Marić. Željko Barba sada je glazbeni urednik. Skladatelj je i pjevač. Jelena Balent glazbena je urednica i gotovo svake godine pjeva na festivalu u Krapini. Daria Hodnik Marinković glazbena je urednica na HRT-u i najtraženiji prateći vokal u Hrvatskoj. A pjevali su i spikeri u raznoraznim emisijama. Ljubo Jelčić pjevao je pjesmu 'Noć je pusta'. Helga Vlahović Brnobić, među ostalim, popularnu 'Sugar Town'. Spiker Željko Tomac ima svoj bend. Radijski je i TV voditelj. Nastupao je u bendovima Extrauterina, Vremeplov i Curino cvijeće, svirao je sa zagrebačkim sastavom Cry Babies, a sada u grupi Normabel.

Hrvoje Hegedušić cijeli je svoj životni vijek bio na Radio Zagrebu, odnosno Hrvatskom radiju. Bio je jedan od najboljih tonskih majstora, zapravo bio je i još uvijek je velemajstor tona. A skladao je i pjevao. Uglazbljivao svoje stihove, stihove drugih tekstopisaca, pa čak i moje. Pjevao je i prave pjesnike. Jedan je od osnivača Zagrebačke škole šansona. Da. Govorim o zaposlenicima radija i televizije koji su se osim svojim poslom bavili glazbom: o skladateljima, tekstopiscima, pjevačima.

Ima jedan također tonac, kako mi zovemo tonske realizatore, koji je pjevao – Emir Altić. Bilo je to prije ohoho godina. Pjesma Tisuću (hiljadu) poljubaca u minuti, po kojoj je postao 'popularan', prvi je put izvedena na San Remu 1961. godine. Ne, nije pjevao Altić. Pjevao je Adriano Celentano. Altić je već godinama u mirovini. Međutim, i danas možete čuti da je u radiotelevizijskoj tonskoj ekipi Emir Altić. To je njegov sin. A kojiput možete čuti i kako Altić st. pjeva.

Na Radio Zagrebu, hrvatskom radiju, bio je i Stjepan Mihaljinec, glazbeni urednik, producent, urednik cjelokupnog Muzičkog programa. Uz Dragu Britvića osnovao je Festival u Krapini i bio je dugogodišnji direktor Festivala kajkavskih popijevki. Dirigent i skladatelj. Imao je i svoj bend u kojem su bili vrsni glazbenici: Bruno Pintar, Vlado Vuković, Tuna Pavić. Miroslav Sedak-Benčić, inače hrvatski jazz-saksofonist, flautist i klarinetist. Najveći broj pjesama S. Mihaljinec skladao je na Britvićeve stihove, a najpopularnije njegove pjesme pjevao je Mišo Kovač.

Dr. Nikica Kalođera od 1952. godine radio je kao pijanist u ansamblima zabavne glazbe tadašnje Radiotelevizije Zagreb (danas Hrvatske radiotelevizije). Od 1954. godine u istoj kući radio je kao aranžer, dirigent te urednik i producent, a do 1957. ravna Plesnim orkestrom RTV-a Zagreb. Taj orkestar bio je i prvi orkestar u povijesti radija, a kasnije i televizije, koji je svirao po notama i aranžmanima jer do tada se – improviziralo. Nikica Kalođera bio je liječnik, završio je Medicinski fakultet, ali nikada se nije bavio medicinom. Jer, on je bio doktor glazbe.

Aranžer, pijanist i glazbeni producent Krešimir Oblak Koda 1957. postaje glazbeni suradnik za programe zabavne i jazz-glazbe Radio Zagreba. Nakon osnivanja odjela za glazbenu proizvodnju postavljen je za urednika-producenta Plesnog orkestra Radiotelevizije Zagreb koji je vodio Miljenko Prohaska. Kada nije bio skladatelj, bio je, kažu znalci, najbolji aranžer svih vremena. Spomenut ću samo jednu pjesmu – 'Mi smo opet zajedno' koju je uglazbio Mario Mihaljević, a tekst je napisao Ivica Kasumović, također tonski majstor Hrvatskog radija. Aranžman potpisuje Krešimir Oblak, a pjesmu pjeva Zdenka Vučković, Oblakova supruga.