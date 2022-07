Josipa briljira u fizici i svira klavir, Daron vodi gaming studio i ima žicu za inovacije

Ona je nedavno završila Osnovnu školu kralja Tomislava na Trešnjevci, a on Osnovnu školu Marije Jurić Zagorke u Dubravi. Oboje su i odlikaši pa su se bez problema upisali u srednju školu, ona u X. gimnaziju, a on u školu Futura, gdje je odabrao smjer tehničara računalstva. A zajedničko im je i to što su ovoga mjeseca dobili godišnju nagradu "Nikola Tesla – Genij za budućnost" koju dodjeljuje istoimena zagrebačka udruga.

Robot za zatvaranje vrata

Josipa Soldo bila je najbolja u kvizu kojim se provjeravalo znanje iz fizike i o životu velikog izumitelja, a Daron Ljubić svojim je mobitelom u kućnoj izradi nagradu osvojio u kategoriji kreativnog i inovativnog proizvoda i suvenira inspiriranog Teslinim djelima.

– Interes za sastavljanje počeo je s kockicama Lego, uvijek sam volio slagati nešto novo bez uputa. A motivacija za inovaciju bilo je raznih, od nedostataka proizvoda koje sam u tom trenutku trebao do ljudi čija djela sam proučavao ili ih pratim, poput Leonarda da Vincija, Nikole Tesle, Stevea Jobsa i Elona Muska ili pak sad već također svjetski poznatih Alberta Gajšaka i Mate Rimca. To je rezultiralo izumima poput malog robota na daljinsko upravljanje koji zatvara vrata moje sobe da ne moram ja ili netko drugi. U samom kreativnom procesu najbolji mi je početak, odnosno trenutak kada ideja postaje nešto vidljivo i funkcionalno – objašnjava nam Daron što ga je privuklo u svijet izuma.

Mobitel koji funkcionira kao i oni jednostavniji modeli što se mogu kupiti u trgovinama izradio je koristeći se kompletom koji je dobio na nagradnoj igri u Tehničkom muzeju "Nikola Tesla", a kasnije ga je doradio i jednostavnim igrama. Izlagao ga je 2021. na sajmu inovacija INOVA, a žiri iz Udruge Nikola Tesla – genij za budućnost impresionirao je dovoljno da mu dodijeli nagradu.

– Bio sam oduševljen mogućnošću da povežem elemente i proučim kako sve to doista funkcionira. Svaki djelić je nevjerojatno važan – kaže nam skorašnji srednjoškolac koji se rado bavi i slobodnim penjanjem u dvorani. Stvara usto videoigre na platformi Roblox Studio, a vodi i vlastiti mali gaming studio.

– Razvio sam nekoliko igara, poput "Animal Evolution Simulator" i "Ship Battles" koje uspješno zadržavaju igrače – govori Daron. Napominje i da su ga na rad uvijek poticale njegove nastavnice Natalija Kirčenkova i Katarina Kedačić Buzina.

– A velika je stvar kada vas i u školi prate i daju vam vjetar u leđa – kaže. I unatoč tome što briljira u svijetu inženjeringa, u školi je najviše volio književnost i gramatiku.

– Omiljeni predmet bio mi je hrvatski. Imao sam odličnu profesoricu, Natašu Jakob, koja je uvijek vodila zanimljive projekte i nikada mi nije bilo dosadno na satu – prepričava.

Josipa nije toliko zaokupljena informatikom i programiranjem, ali je zato majstorica u fizici, zahvaljujući čemu je i bila uspješna u kvizu znanja u organizaciji Udruge Nikola Tesla – genij za budućnost.

– Nisam se morala posebno pripremati jer sam većinu znala iz škole, a bila su tu i pitanja koja je mogao riješiti svatko tko je slušao na satu. Ali fizika mi je super, išla sam cijelu proteklu godinu na dodatnu nastavu jer mi je to bilo jako zanimljivo, a najviše volim rješavati razne zadatke. Sviđa mi se što moram razmišljati o tome koju ću formulu i pravilo fizike primijeniti da bih došla do rješenja. Po tome mi je fizika puno draža od, primjerice, matematike u kojoj već unaprijed znamo što trebamo napraviti kako bismo riješili zadatak. I nisam neki obožavatelj štrebanja teorije – govori nam Josipa, koja usporedo pohađa i glazbenu školu, smjer klavir.

– Što se tiče daljnjeg obrazovanja, mislim ići u prirodoslovnom smjeru, premda postoji mogućnost i da ću se opredijeliti za Muzičku akademiju. No, želim studirati izvan Hrvatske – kaže.

Poticaj profesorice likovnog

Oboje su također jako impresionirani životom i radom Nikole Tesle. Da se prijavi na kviz i nauči sve o životu svjetski poznatog izumitelja, Josipu je, ističe, inspirirala nastavnica likovne kulture.

– S profesoricom likovnog išla sam na radionicu "Tesla'S-trip", gdje sam čula puno novih stvari o njegovu životu i izumima, a kasnije smo s grupom iz škole oslikali zid zgrade naše OŠ Kralja Tomislava. Mislim da je Tesla bio veoma inteligentan i doista čovjek ispred svog vremena. Imao je više od 300 patenata, a čini mi se i da je inteligenciju naslijedio od majke, koja nije toliko prepoznata u povijesti. Zanimljivo mi je i da se neobično ponašao, da je bio opsjednut golubovima i nije imao ženu – govori Josipa. Ostavštini ličkoga genija divi se i Daron.

– Uistinu je promijenio svijet. Cijenim njegov rad, posebice u tehnologijama bežičnog prijenosa energije i upravljanja na daljinu. Žao mi je kraja Tesline karijere i života, a volio bih da se pronađu svi njegovi zagubljeni izumi – kaže.

Nagradu što je dodjeluje zagrebačka udruga, spomenimo, ove je godine u kategoriji Teslina proširenog djelovanja dobila i ekipa koja stoji iza projekta "Itherapy pametni sustav upravljanja okolišem" koji je osmislila Inga Kovačić Sindik. Riječ je o sustavu koji prati razinu onečišćenja zraka u prostoriji, a javlja i prisutnost virusa. •