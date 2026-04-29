23. OD NJIH 40

Još jedan novi tramvaj pušten u promet, evo na kojoj će liniji voziti

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
29.04.2026.
u 10:24

Tijekom 2025. godine ZET-u je isporučeno prvih 20 novih niskopodnih tramvaja, a dodatnih 20 počelo je stizati ove godine, temeljem ugovora o nabavi vrijednog 55 milijuna eura.

Nastavlja se modernizacija voznog parka ZET-a, a u prometu je i 23. novi niskopodni tramvaj, pohvalili su se iz Grada Zagreba na svojim društvenim mrežama. Ovo je 23. novi tramvaj, a ukupno je naručeno njih 40. Kako bi se dodatno podigla razina pristupačnosti usluge javnog prijevoza na linijama na kojima još prometuje dio visokopodnih tramvaja, 23. niskopodni tramvaj od danas prometuje na liniji četiri (Dubec – Savski most).

– Tijekom 2025. godine ZET-u je isporučeno prvih 20 novih niskopodnih tramvaja, a dodatnih 20 počelo je stizati ove godine, temeljem ugovora o nabavi vrijednog 55 milijuna eura, od čega je oko 44 milijuna eura osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 11 milijuna eura osigurano je iz proračuna Grada Zagreba – kazali su iz gradske uprave.
