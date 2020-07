Jesu li odustali od Branimirca? Ne, rekonstrukcija ide do sredine 2021.

Uvodimo reda i imat ćemo najljepšu tržnicu u gradu. Bit će to zagrebački Naschmarkt, prodavat će se baš kao na toj najvećoj bečkoj tržnici. Tako je gradonačelnik Milan Bandić opravdavao rušenje objekata na Branimirovu placu. Bilo je to prije pet godina, kada su, kako je objasnio, odlučili ukloniti ruglo, a usto su ondje, rekao je gradonačelnik, radili i ljudi bez rješenja, ali su im naplaćivali komunalije i tako je to ‘polulegaliziralno’.

Bio je to njegov odgovor zastupnicima u Skupštini, koji su potakli pitanje tržnice u Branimirovoj, a jedan od onih koji stanje prati iz godine u godinu i fotografijama bilježi nepromijenjen izgled plohe na kojoj su nekoć stajali limeni kiosci je zastupnik HNS–a Tomi-

slav Stojak. Podsjetio je na kultni Branimirac nedavno, kada je na svojem Facebook profilu ponovno postavio pitanje: Zašto je plac još na čekanju? Jer u međuvremenu je Zagrebački holding proveo istraživanje tržišta u kojem je ispitan stav stanovnika o potrebi za novom, suvremenom tržnicom pa je gradska uprava odlučila da će prostor modernizirati tako da će ondje ujediniti ponudu malih, ekoloških proizvođača.

Foto: Studio Elle

I da će “za podrijetlo i kvalitetu njihovih proizvoda kontrolom jamčiti stručna gradska tijela, ustanove i državne inspekcije”. Tako su barem objasnili u idejnom rješenju koje je izradio studio Elle, nakon čega su raspisali natječaj za projektnu dokumentaciju od milijun i pol kuna. Prema idejnom projektu, pak, buduća ekotržnica, u sklopu koje bi se uredio i restoran sa specijalnom prehranom, bit će u obnovljenoj zgradi, koja je nekoć bila zagrebačka hladnjača i primjer je industrijske arhitekture. Drugi i treći kat bit će rezervirani za urede, dok će se dio prostora ispred same središnje zgrade, kojoj će sad glavni ulaz biti na jugu, pretvoriti u trg na kojem će se održavati “razni tematski sajmovi i događanja”. A upravo bi vanjski prostor trebao biti jedan od najatraktivnijih dijelova novog Branimirca jer će se na njemu smjestiti metalni šestinski kišobrani.

– Sve to super zvuči, ali u Gradu već godinama govore “samo što nije krenulo”. A nikako da konačno to učine. Slao sam nekoliko upita u gradsku upravu i gotovo uvijek dobio isti odgovor. Neslužbeno su mi rekli da su problem neriješeni imovinsko–pravni odnosi, odnosno da ondje postoje još dva objekta zbog kojih su u sporu sa zakupcima. Ali ako je to tako, zašto su išli rušiti ostale objekte? Ljudi koji su ondje radili ostali su bez posla – kaže Stojak.

Dodatne komplikacije, poručuju pak iz Tržnica Zagreb, pojavile su se kada se na idejni projekt očitovao Gradski zavod za zaštitu

spomenika, koji je tražio, između ostalog, da se izradi i konzervatorski elaborat sa svim studijama kako bi se utvrdilo što se od onoga što je preostalo smije rušiti, a što ne.

– Konzervatorski elaborat je pri kraju, a do kraja godine trebala bi biti dovršena i projektna dokumentacija – kažu u Tržnicama Zagreb. Što se tiče neriješene imovine, dodaju, doista su preostala dva spora koja, ističu, neće utjecati na početak rekonstrukcije.

– Kad se krenulo u projekt, bilo je i više suvlasnika. Sve se to trebalo pravno riješiti kako bi se vlasništvo prebacilo na Holding –

napominju u Tržnicama. A početak radova? Kako se neslužbeno može čuti u toj gradskoj tvrtki, mogli bismo to dočekati do polovice sljedeće godine. Jer kad glavni projekt bude dovršen, kažu, novac će se za rekonstrukciju naći.

Branimirac je, spomenimo, jedan od najstarijih placeva u gradu, a rušenje je počelo nakon 80 godina njegova rada. Gradsko tržište voća i povrća na veliko otvoreno je na tom trgu 1930., i to na prostoru stare hladnjače.