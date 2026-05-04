Nove biciklističke staze

Ako je standard u Austriji i Sloveniji, zašto je problem u Zagrebu? 'Netko neće biti sretan'

Zagreb: Sebastian Hleb iz Sindikata biciklista isprobao je novu biciklističku stazu
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.05.2026.
u 13:30

Nove biciklističke staze koje se posljednjih mjeseci uređuju po Zagrebu izazvale su podijeljene reakcije građana – dok jedni tvrde da prate europske standarde, drugi upozoravaju na konkretne probleme i moguće opasnosti u praksi.

Nove biciklističke staze koje se posljednjih mjeseci uređuju po Zagrebu izazvale su podijeljene reakcije građana, a rasprava se posebno rasplamsala na društvenim mrežama. Riječ je o stazama koje su fizički odvojene od pješačkih – uzdužno podignutim rubnjacima – što dio građana pozdravlja, dok drugi upozoravaju na moguće opasnosti. – Što mislite o novim biciklističkim stazama koje niču po gradu? – zapitao je jedan korisnik, pokrenuvši raspravu o rješenju koje se sve češće viđa u Zagrebu.

Dio građana pozdravlja ovakav pristup, smatrajući da konačno uvodi red među sudionike u prometu. – Napokon da se odvajaju staze od pješaka nečim što nije samo farba – piše jedan komentator.– Princip je isti kao i kod automobilskih traka – postoji rubnjak i zna se gdje tko vozi – dodaje drugi. – Pješaci puno više paze kad je staza ovako odvojena nego kad je samo linija – ističe još jedan korisnik.

No, dio građana upozorava da takvo rješenje u praksi može biti problematično. – Ako kotačem pod malim kutem dotakneš rubnjak, lako izgubiš ravnotežu – upozorava jedan biciklist. – Jednom sam pokušao prijeći takav rubnik i skoro pao – navodi drugi. – Netko s tanjim gumama neće biti tako sretan – dodaje treći. Posebno se problematičnim ističu situacije u kojima se sudionici u prometu ne pridržavaju pravila. – Pješaci često hodaju po biciklističkoj, moraš ih zaobilaziti i onda riskiraš pad – stoji u jednom komentaru.
– Stvarni svijet nije idealan da se svi drže svojih traka – dodaje drugi.

Neki građani smatraju da je rješenje korak u dobrom smjeru, ali da nije do kraja promišljeno. – Dobar smjer, ali još uvijek nedovoljno – kratko zaključuje jedan komentator. – Na nekim mjestima ima dovoljno prostora da se napravi potpuno odvojena staza, a ne samo podignuti rubnik – upozorava drugi. – Ovo ne bi prošlo u Skandinaviji ili Nizozemskoj, ali za nas je to mali korak naprijed – navodi jedan korisnik, uz kritiku da projekti često ostaju nedovršeni ili loše izvedeni.  – To nije novost ni za ZG, a kamo li neka moderna izmišljotina. Takva biciklistička ti je na ulici Brlić Mažuranić u Španskog - nemam pojma od kad, ali sigurno 15+ godina. Meni samo nije jasno što ljudi danas tako malo putuju? Nitko nije išao u Sloveniju il Austriju gdje su takve staze standard?– stoji u komentaru.

Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
13:46 04.05.2026.

Zašto otimaju nogostupe pješacima i zašto otimaju vozne trake vozačima? I ne samo da zbog biciklističkih staza sužavaju pješacima prostor, nego još postavljaju stupiće i znakove duboko uvučene u nogostup. Jedan pametnjaković navodi kako pješaci hodaju po biciklističkim stazama, a zaboravlja navesti ne/kulturu biciklista - voze se gdje i kako im najbolje odgovara - po stazama najmanje, no najčešće po poločnicima, po cestama u krivom smjeru, u kontra smjeru na kružnom toku, u kontra smjeru na biciklističkim stazama koje imaju označene smjerove, telefoniraju, pišu poruke..... Bez svjetla i bez reflektirajućih prsluka po mraku i pogotovo kiši ih je nemoguće vidjeti. Kao pješak se osjećam potpuno ugroženo kad bezobzirno projure pored mene.

