Ako je standard u Austriji i Sloveniji, zašto je problem u Zagrebu? 'Netko neće biti sretan'

Nove biciklističke staze koje se posljednjih mjeseci uređuju po Zagrebu izazvale su podijeljene reakcije građana, a rasprava se posebno rasplamsala na društvenim mrežama. Riječ je o stazama koje su fizički odvojene od pješačkih – uzdužno podignutim rubnjacima – što dio građana pozdravlja, dok drugi upozoravaju na moguće opasnosti. – Što mislite o novim biciklističkim stazama koje niču po gradu? – zapitao je jedan korisnik, pokrenuvši raspravu o rješenju koje se sve češće viđa u Zagrebu.

Dio građana pozdravlja ovakav pristup, smatrajući da konačno uvodi red među sudionike u prometu. – Napokon da se odvajaju staze od pješaka nečim što nije samo farba – piše jedan komentator.– Princip je isti kao i kod automobilskih traka – postoji rubnjak i zna se gdje tko vozi – dodaje drugi. – Pješaci puno više paze kad je staza ovako odvojena nego kad je samo linija – ističe još jedan korisnik.

No, dio građana upozorava da takvo rješenje u praksi može biti problematično. – Ako kotačem pod malim kutem dotakneš rubnjak, lako izgubiš ravnotežu – upozorava jedan biciklist. – Jednom sam pokušao prijeći takav rubnik i skoro pao – navodi drugi. – Netko s tanjim gumama neće biti tako sretan – dodaje treći. Posebno se problematičnim ističu situacije u kojima se sudionici u prometu ne pridržavaju pravila. – Pješaci često hodaju po biciklističkoj, moraš ih zaobilaziti i onda riskiraš pad – stoji u jednom komentaru.

– Stvarni svijet nije idealan da se svi drže svojih traka – dodaje drugi.

Neki građani smatraju da je rješenje korak u dobrom smjeru, ali da nije do kraja promišljeno. – Dobar smjer, ali još uvijek nedovoljno – kratko zaključuje jedan komentator. – Na nekim mjestima ima dovoljno prostora da se napravi potpuno odvojena staza, a ne samo podignuti rubnik – upozorava drugi. – Ovo ne bi prošlo u Skandinaviji ili Nizozemskoj, ali za nas je to mali korak naprijed – navodi jedan korisnik, uz kritiku da projekti često ostaju nedovršeni ili loše izvedeni. – To nije novost ni za ZG, a kamo li neka moderna izmišljotina. Takva biciklistička ti je na ulici Brlić Mažuranić u Španskog - nemam pojma od kad, ali sigurno 15+ godina. Meni samo nije jasno što ljudi danas tako malo putuju? Nitko nije išao u Sloveniju il Austriju gdje su takve staze standard?– stoji u komentaru.