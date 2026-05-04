VAŽNA OBAVIJEST

HEP Toplinarstvo javilo kad prestaju s grijanjem u Zagrebu, ali i ostalim gradovima

Zagreb: Stanari se žale na skuplje grijanje nakon ugradnje razdjelnika
04.05.2026.
u 12:55

Poslali obavijest za one spojene na toplinske sustave u  Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću.

U skladu s vremenskim uvjetima HEP-Toplinarstvo će sutra započeti s podešavanjem regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevnu sezonu 2025./2026. za približno 130.000 krajnjih kupaca spojenih na toplinske sustave u  Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, javili su. Za podešavanje regulacije u svim toplinskim podstanicama, dodali su, potrebno je približno tri dana.

Krajnji kupci u razdoblju izvan ogrjevne sezone, odnosno do početka rujna 2026., imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima. Prije izvođenja radova trebaju se obratiti ovlaštenom predstavniku suvlasnika ili upravitelju zgrade, kako bi se putem HEP-Toplinarstva osiguralo pražnjenje pogonske vode iz sustava zgrade, objasnili su, a savjetuju suvlasnicima zgrade da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom.

"Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama grijanja predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da su svi radovi uspješno završeni i da je sustav grijanja u zgradi spreman za prihvat toplinske energije. Oni će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi te da suvlasnici zgrade paralelno s punjenjem sustava organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija", napomenuli su. 

Spremnost za ogrjevnu sezonu 2026./2027. službeno započinje 15. rujna, a grijanje će se u novoj sezoni uključiti u skladu s vremenskim uvjetima, kazali su. 
