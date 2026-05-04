FOTO Počeli radovi na ključnoj zagrebačkog prometnici, trajat će mjesecima, evo kako teče promet
Počeli su radovi na nadvožnjaku na križanju Zagrebačke avenije i Selske ceste, zbog čega se promet na jednoj od najopterećenijih dionica u zapadnom dijelu grada već odvija otežano.
U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok se promet na sjevernom odvija dvosmjerno – po jedan trak za svaki smjer.
Ispod nadvožnjaka, na samom raskrižju, promet je i dalje moguć u oba smjera, s dvije prometne trake za istok i zapad.
Radovi će trajati oko pet mjeseci i izvodit će se u fazama, pa će se nakon završetka radova na južnom kolniku zahvati premjestiti na sjeverni.
Tijekom ljeta, od 15. srpnja do 15. kolovoza, planirano je i potpuno ukidanje lijevog skretanja preko raskrižja, što bi moglo dodatno usporiti promet. Autobusna linija 109 prometuje bez promjena.
U sklopu zahvata predviđena je opsežna sanacija konstrukcije nadvožnjaka – od popravka i zaštite betonskih dijelova do zamjene ključnih elemenata poput prijelaznih naprava i rubnjaka.
Cilj je povećati sigurnost i produžiti vijek trajanja ove važne prometne veze. Iz Grada pozivaju vozače na oprez i strpljenje, uz napomenu kako su radovi nužni kako bi se spriječila veća oštećenja i osigurala dugoročna funkcionalnost prometnice.
