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'Glasač sam ove vlasti, ali...'

Jarunski most je krenuo, ali što je s ostalima? Zagrepčani traže odgovore o velikim gradskim projektima

Zagreb: Radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge kod Branimir centra
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.06.2026.
u 20:00

Ne smeta mi ako nešto kasni, ali bilo bi dobro da građani povremeno dobiju informaciju u kojoj je fazi projekt i zašto se čeka – stoji u jednom od komentara

Jarunski most, Šarengradska ulica, Medpotoki, Heinzelova... Popis velikih prometnih projekata koji bi trebali promijeniti Zagreb posljednjih je godina sve duži, no mnogi građani imaju dojam da se o njima više govori nego što se gradi. Upravo je zato jedna objava na Redditu otvorila raspravu o tome u kojoj su fazi neki od najavljenih gradskih projekata.– Glasač sam ove vlasti i cijenim obnove pruga, nadvožnjaka i podvožnjaka. Želim samo pitati ima li ikakvih konkretnih vijesti o ova dva projekta? O tome se priča dugo, a u zadnje vrijeme i intenzivno, no kao da na priči sve staje – napisao je korisnik, referirajući se na Jarunski most i produžetak Šarengradske ulice.

U komentarima su ga drugi korisnici brzo podsjetili da je Grad Zagreb prije svega nekoliko dana raspisao projektni natječaj za Jarunski most, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u gradu. Natječaj će trajati do jeseni, nakon čega bi trebalo biti poznato kako će izgledati budući most koji će povezati Trešnjevku i Novi Zagreb te preko Save dovesti i novu tramvajsku vezu.– Doslovno je prekjučer otvoren arhitektonski natječaj koji će trajati do jeseni – napisao je jedan komentator, dok su drugi priložili i poveznice na službene gradske objave. No kada je riječ o Šarengradskoj ulici, odgovori su bili znatno oprezniji. Sudionici rasprave navode kako projekt i dalje čeka rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega ne očekuju skori početak radova.

Neki su pritom izrazili nezadovoljstvo načinom na koji Grad komunicira napredak velikih projekata. – Ne smeta mi ako nešto kasni, ali bilo bi dobro da građani povremeno dobiju informaciju u kojoj je fazi projekt i zašto se čeka – stoji u jednom od komentara. Osim Jarunskog mosta i Šarengradske, u raspravi su se spominjali i pješačko-biciklistički most preko Save kod Jaruna, produžetak Medpotoka te Heinzelova ulica. Dok dio građana smatra da se projekti kreću presporo, drugi upozoravaju da složeni postupci, žalbe i rješavanje zemljišta često produžuju rokove za više godina.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

Komentara 1

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BO
bojovnik
21:05 04.06.2026.

nemojte vi novinsri stalno se skivati iza nasgradana vi i da sr u nesto razumijete nebi stavljali takve naslove vozim se po gradu i vidim kako se radi i sto se radi zaradio sam penziju ina bausteli i vidi i i divim se neznanju inzinjera izvodaca a sto se tice zakasnjenj radova postoje penali od pantivjeka ili nemas dovoljno ludi uvedes kao investitor drugu firmu kao ispomoc na teret izvodaca i mirna bosna i posao se napravi na vrijeme da smo mi radili 70 -tih 80-tih nebi se maknuli iz savskog gaja

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