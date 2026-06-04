Jarunski most je krenuo, ali što je s ostalima? Zagrepčani traže odgovore o velikim gradskim projektima

Jarunski most, Šarengradska ulica, Medpotoki, Heinzelova... Popis velikih prometnih projekata koji bi trebali promijeniti Zagreb posljednjih je godina sve duži, no mnogi građani imaju dojam da se o njima više govori nego što se gradi. Upravo je zato jedna objava na Redditu otvorila raspravu o tome u kojoj su fazi neki od najavljenih gradskih projekata.– Glasač sam ove vlasti i cijenim obnove pruga, nadvožnjaka i podvožnjaka. Želim samo pitati ima li ikakvih konkretnih vijesti o ova dva projekta? O tome se priča dugo, a u zadnje vrijeme i intenzivno, no kao da na priči sve staje – napisao je korisnik, referirajući se na Jarunski most i produžetak Šarengradske ulice.

U komentarima su ga drugi korisnici brzo podsjetili da je Grad Zagreb prije svega nekoliko dana raspisao projektni natječaj za Jarunski most, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u gradu. Natječaj će trajati do jeseni, nakon čega bi trebalo biti poznato kako će izgledati budući most koji će povezati Trešnjevku i Novi Zagreb te preko Save dovesti i novu tramvajsku vezu.– Doslovno je prekjučer otvoren arhitektonski natječaj koji će trajati do jeseni – napisao je jedan komentator, dok su drugi priložili i poveznice na službene gradske objave. No kada je riječ o Šarengradskoj ulici, odgovori su bili znatno oprezniji. Sudionici rasprave navode kako projekt i dalje čeka rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega ne očekuju skori početak radova.

Neki su pritom izrazili nezadovoljstvo načinom na koji Grad komunicira napredak velikih projekata. – Ne smeta mi ako nešto kasni, ali bilo bi dobro da građani povremeno dobiju informaciju u kojoj je fazi projekt i zašto se čeka – stoji u jednom od komentara. Osim Jarunskog mosta i Šarengradske, u raspravi su se spominjali i pješačko-biciklistički most preko Save kod Jaruna, produžetak Medpotoka te Heinzelova ulica. Dok dio građana smatra da se projekti kreću presporo, drugi upozoravaju da složeni postupci, žalbe i rješavanje zemljišta često produžuju rokove za više godina.

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