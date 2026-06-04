Tražite originalan suvenir iz Zagreba? Na Cvjetnom trgu čeka vas 11 domaćih majstora

Od četvrtka 11. do nedjelje 14. lipnja zagrebački Cvjetni trg pretvorit će se u mjesto susreta tradicije, kreativnosti i domaćeg obrtništva. Na sajmu „Srčeko zagrebačkih obrtnika“ svoje će radove predstaviti 11 zagrebačkih proizvođača suvenira koji će građanima i turistima ponuditi autentične proizvode inspirirane kulturnom i povijesnom baštinom hrvatske metropole. Riječ je o rukotvorinama koje nastaju u radionicama lokalnih majstora, a izrađene su od različitih materijala poput keramike, drva, stakla, filca, tekstila, epoksi smole i močvarnog hrasta. Svaki suvenir nosi vlastitu priču o Zagrebu te predstavlja spoj tradicije, umjetničkog izraza i vještine izrade.

Posjetitelji će tako moći razgledati prirodne ručno rađene sapune obrta Amunini, unikatni nakit i suvenire obrta NocTurno te zdjele, nakit i svijećnjake izrađene od močvarnog hrasta. Hit izbor predstavit će staklene suvenire s motivima Zagreba izrađene tehnikom fuzije stakla, dok će Metal Monkey izložiti nakit od mjedi, bakra, srebra i aluminija. Na sajmu će se moći pronaći i umjetnička keramika obrta Art HD, ručno oslikani suveniri i nakit obrta Ata4art, rezbarije i ukrasni predmeti obrta M-Ring te proizvodi za pse i njihove vlasnike koje izrađuje obrt Dvije njuške. Posebnu pažnju privlače i ženske kravate obrta AK design, kao i voštani suveniri s motivima Zagreba te cvjetni ukrasi koje izrađuje Rare Pearl.

Sajam „Srčeko zagrebačkih obrtnika“ treći je od četiri sajma kojima se ove sezone želi dodatno obogatiti sadržaj na Cvjetnom trgu i turistička ponuda Zagreba. Otvoren je svakoga dana od 10 do 20 sati, a ulaz je besplatan. Organizatori sajma su Sekcija proizvođača suvenira i Udruženje obrtnika grada Zagreba, a svi zainteresirani pozvani su da upoznaju zagrebačke obrtnike, čuju priče koje stoje iza njihovih proizvoda i pronađu jedinstven suvenir za uspomenu na grad.