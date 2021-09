Imaju li plan za ZET? Ideje za zaradu očekuju od nove uprave

Iznos gradskih subvencija nije dovoljan da pokrije sve ZET-ove troškove. Rečenica je to kojom je Dubravko Baričević, još dok je bio direktor ZET-a, najavljivao inicijativu za podizanje cijena karata. Bilo je to 2012., a tako je pravdao gubitak od 1,3 milijarde kuna. No njegov tadašnji šef, danas pokojni Milan Bandić, nije za to htio ni čuti. A kako je gradonačelnikova uvijek bila zadnja, poskupljenje nije prošlo.

Direktor do 2. listopada

Nije 2012. jedina godina kad je ZET imao problema s poslovanjem. Gradska je tvrtka iz godine u godinu milijunski gubitaš pa nisu sasvim jasni razlozi gradonačelnika Tomislava Tomaševića za raspisivanje natječaja kojima traži novog direktora i upravu. Nije zadovoljan poslovanjem ZET-a, objasnio je razloge smjenjivanja postojećeg kadra. Preciznije, ljutit je bio što je morao na račun ZET-a uplatiti dodatnih 80 milijuna kuna na predviđenih 790 milijuna, što će namiriti rebalansom. No ništa to nije bolje ili gore u odnosu na protekle godine, kaže Dražen Jović, predsjednik Sindikata ZET-a. A da je Grad uvijek subvencionirao tvrtku s 500 do 750 milijuna kuna godišnje svjedoči i Mario Župan (HDZ) koji je donedavno bio u Nadzornom odboru Holdinga.

– Uvijek je bila predviđena subvencija od 500 do 600 milijuna, a rebalansom bi se namirilo do 750 milijuna kuna – kaže Župan i dodaje da argument da traži nove čelnike tvrtke zbog lošeg poslovanja baš i ne stoji. To je samo razlog, smatra Župan, da postavi nekoga tko mu je po volji. Pravo je svake gradske vlasti, kaže Jović, da promijeni upravu tvrtki koje su im u vlasništvu kako bi njome upravljali svojom vizijom.

Od novih čelnika, najavio je Tomašević, tražit će da povećaju broj ljudi u javnom prijevozu te da potaknu smanjenje automobila na cestama. Detalje kako će to učiniti, odnosno imaju li već ideju u kojem smjeru će ići ZET, u Gradu nisu definirali. To će tražiti, rekli su neslužbeno, upravo od novog direktora i uprave.

– Procedura je slična kao za članove uprave Holdinga, od kandidata tražimo prijedlog programa razvoja ZET-a i pet godina upravljačkog iskustva – kažu u Gradu.

Prijedlog programa razvoja ZET-a, piše u natječaju za direktora koji traje do 2. listopada, moraju obrazložiti u tekstu maksimalne duljine tri stranice. Kandidat mora biti osoba s visokom stručnom spremom, magistar ili stručni specijalist, a uz pet godina na rukovodećim mjestima, mora imati i najmanje desetljeće radnog iskustva. O tome kako kandidati vide ZET budućnosti, dakle, uvelike ovisi odabir, no ne misle u novoj Gradskoj upravi, kažu, da će moći potpuno eliminirati subvencije tvrtki.

– Smisao javnog prijevoza nije ni da generira dobit od prodaje karata i subvencija će uvijek biti. Ali postoje i druge mogućnosti zarade – kažu u Gradu. Ideje kako zaraditi, osim na kartama, među ostalim, dobit će, dakle, i od prijavitelja na natječaj za direktora i upravu ZET-a.

Radnici i vanjski ugovori

Gradski prijevoznik opravdani je gubitaš, kaže Jović, jer ako bi se oformila ekonomska cijena karte, ona nikad ne bi mogla biti četiri kune, već “sigurno 30”.

– Javni prijevoznici svuda u Europi posluju s gubicima – ističe Jović i dodaje da najveći problem ZET-a nije cijena karte, već nedostatak radnika, budući da ih više odlazi u mirovinu nego što ih zapošljavaju, te čistoća i servisiranje vozila, što rade vanjske tvrtke.

– Svi bi se ugovori morali revidirati – napominje Jović.

Prihodi u prošloj, pandemijskoj godini iznosili su 1,91 milijardu kuna, a rashodi nešto manje od toga, da bi dobit nakon oporezivanja iznosila 653.784 kune. U odnosu na 2019., prodaja karata pala je za 117,2 milijuna kuna, odnosno 29,9 posto, a razlozi su COVID i potres, kada nisu vozili tramvaji.

Da je usluga javnog prijevoza puno skuplja i šira od vlastitih sredstava, smatra i Ljubo Jurčić, donedavni predsjednik NO-a Holdinga.

Kako je svojedobno rekao, najveći dio transfera iz gradskog proračuna ide ZET-u, no postoji mogućnost, dodao je, da se velik dio tih potreba povuče iz europskih fondova. Jedan od načina na koji planiraju povećati prihode od prodaje karata, najavila je dogradonačelnica Danijela Dolenec, stroža je kontrola karata u vozilima ZET-a. Povećanje cijene karte, dodala je, ne planiraju.