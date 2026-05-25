Ideju za Kavicu u Zapruđu Karla i Karlo skovali na prvom spoju, a evo zašto im se susjedi svaki dan vraćaju po još

Kada dvije velike kavopije uđu u biznis s kavom, zasigurno bi se trebali potruditi da je ona kvalitetna i da ju oni prvi žele popiti kada se stavi ispred njih, a drugo, da nije napitak koji "izbije iz džepa" na samu pomisao o kupnji istog. Karlo Mamić i imenjakinja Karla Gaši, par koji stoji iza novootvorenog specialty coffee shopa po imenu Kavica, dali su sve od sebe da bude tako.

Kavica u Zapruđu, na Meštrovićevu trgu, zamišljena je tako da se uzme kava ili matcha za van na putu do škole, posla ili da predstavlja jednu od nezaobilaznih postaja prije šetnje Bundekom koji je u neposrednoj blizini. Karlo je tu ideju priopćio Karli na prvom spoju, gdje su se već, bez oklijevanja, pregovarale poslovne ideje.

– Mi smo takav narod, urezano nam je to u kulturu. Volimo sjediti po kavama po pet sati i pričati s frendicama. I meni je to najomiljenije. Baš iz tog razloga smo na kraju zaključili da ovakvih mjesta po gradu manjka, a svi konstantno negdje žurimo i obavljamo nešto po gradu – objasnila je Karla. Posjetiteljima žele približiti specialty kavu, a to su napravili tako da ona bude pristupačna cijenom, koje se kreću od 1,50 eura za espresso, do klasičnog cappuccina po cijeni od 2,20 eura. Nakon višemjesečnog testiranja raznih okusa kava, drugačijih prženja i podrijetla, odlučili su se za brazilsku kavu koju prže u zagrebačkoj pržionici Four Wheel Coffee Roasters.

– Note čokolade i lješnjaka u kavi su ljudima na ovom području najpoznatije, takva se vrsta kave najčešće i konzumira, a te note se pogotovo ističu kada se spoje s dobro uparenim mlijekom. Upravo nam je zbog toga cilj približiti specialty kulturu s okusima koji su poznatiji, ali i cijenama. Netko je možda htio okusiti drugačiju kavu nego obično, ali nije mogao probati – dodao je Karlo. Priznali su kako se u centru uvijek otvara nešto novo i drugačije, a da kvartovi u većoj mjeri ostaju zanemareni, pa takvih mjesta znatno nedostaje.

– Naši stalni gosti su teta iz Konzuma i cvjećarnice u blizini čije povjerenje polako, ali sigurno gradimo. Cijenimo njihove komentare i savjete jer su ljudi u okolici i naši najčešći posjetitelji. Dobar je osjećaj kada žena pri odlasku na tržnicu po prvi put proba matchu kod nas, pa se sljedeće jutro ponovno pojavi pred našim prozorom da uzme istu – ističe Karlo. Na hrvatsku su specialty scenu također uveli novitet, gdje svoja "specials" pića poput ledene kave s karamelom i matche s vanilijom, pripremaju u limenkama.

– Limenka ne mora biti korištena samo jednom. Jedna gospođa nam je prije koji dan javila kako si je ponovno napravila matchu u istoj limenci kod kuće. Druga gospođa je posadila cvijeće u našoj limenci iz koje je pila kavu kada je odlazila na Floraart, vrtnu izložbu na Bundeku. Gosti dijele prekrasne priče i lijepo nam je da i mi možemo biti dio njih – dodao je Karlo. Par je na svojim nebrojenim putovanjima, najčešće i bio u potrazi za dobrom kavom. Karla je veliki ljubitelj matche, napitka koji se radi od listova zelenog čaja i sadrži kofein. Često se pije kao zamjena za klasičnu kavu, a njegova popularnost danas je veća no ikada. Ako je prah od kojeg se radi nekvalitetan, može biti kiseo ili imati okus po travi. No, kvalitetno pripremljena matcha ima zemljaste note, a dodatno dobiva na svježini u kombinaciji s voćnim sirupima ili recimo, vanilijom.

– U Madridu i u Parizu je teško naći dobru matchu. Nekad ima previše mlijeka, nekad jednostavno ni ne možeš popiti do kraja. Probavali smo razne, testirali, mijenjali gramažu, probavali po drugim državama, masovno naručivali. Na kraju smo izabrali upravo onu koja se nama najviše sviđa, a naša dolazi iz Japana – objasnila je Karla.

U Kavici se trenutačno može isprobati matcha s vanilijom, jagodom i Mango Sticky Matcha, egzotična kombinacija kokosa i manga u spoju sa zemljanim notama matche. Cijena svake varijacije napitka iznosi 3,70 eura, a može se pripremiti s kokosovim ili zobenim mlijekom. Karlo i Karla planiraju sezonski mijenjati menu pića, a u ponudi imaju samo napitke koje pripremaju na mjestu, izuzev Kulture Kombuche i Cooksić keksa koji se mogu kupiti uz kavu.

– Birali smo izričito naše hrvatske proizvode, koje i mi sami konzumiramo. Kad ja pomislim na fini vrući keks, u glavi mi je onaj iz Cooksića, i za nas je to bila jedina opcija – dodala je Karla. Ovo novootvoreno Specialty Coffee mjesto u Novom Zagrebu može se posjetiti na adresi Meštrovićev trg 1M u Zapruđu, od sedam do 18 sati, svakim danom osim nedjelje.