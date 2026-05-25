Evo što vas sve čeka za Dan Zagreba: Od plesnjaka u centru do šetnji Maksimirom i panorame sa Sljemena

Plesnjak u atriju Klovićevih dvora, besplatni razgledi grada, vožnje biciklima kroz Novi Zagreb, šetnje Maksimirom i izlet na Medvednicu samo su dio bogatog programa kojim će Zagreb ove nedjelje proslaviti svoj dan. U povodu Dana grada Zagreba, 31. svibnja, Turistička zajednica grada Zagreba u suradnji s partnerima organizira niz besplatnih kulturnih, glazbenih i turističkih događanja za građane i posjetitelje. Središnji večernji program održat će se u atriju Galerija Klovićevi dvori gdje će od 19 sati započeti program “Ples u Galeriji”. Publiku će prvo rasplesati sastav Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića i zagrebačke klasike, dok će od 20.30 sati nastupiti bend Louise s pop plesnim repertoarom. Posjetitelji će tijekom dana moći besplatno razgledati i aktualne izložbe u Klovićevim dvorima.

– Dan grada Zagreba prilika je da zajedno proslavimo identitet, kreativnost i rođendan Zagreba, a program “Ples u Galeriji” na poseban će način spojiti glazbu, umjetnost i druženje u jedinstvenom ambijentu – poručila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld. Za ljubitelje prirode organiziran je i poludnevni izlet “Iznad Zagreba” na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i sljemenskom žičarom, obilazak Brestovca i vidikovca Sljeme 360 te pauzu uz tradicionalne zagrebačke štrukle. Polazak je u 10 sati s Trga bana Jelačića. Građane očekuju i brojni besplatni razgledi grada na hrvatskom jeziku – od street art ture biciklima kroz Novi Zagreb i šetnje Maksimirom do obilaska Kaptola i Gradeca te upoznavanja ostavštine obitelji Vranyczany. Organiziran je i razgled grada na engleskom jeziku pod nazivom “Walk through Kaptol and Gradec”. Uz sve to, Zagreb će tijekom Dana grada obilježiti i 30. izdanje festivala Cest is d’Best te tradicionalna smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije.

Ususret Danu grada Zagreba, Muzej grada Zagreba organizira KviZG – kviz znanja posvećen glavnom gradu, njegovoj povijesti, arhitekturi i manje poznatim pričama. Kviz će se održati u četvrtak, 28. svibnja, s početkom u 20 sati, a vodit će ga Krešimir Sučević Međeral. Građani mogu sudjelovati u ekipama od dva do pet članova, a kotizacija iznosi 10 eura po ekipi. Prijave su obavezne putem službene stranice Muzeja grada Zagreba