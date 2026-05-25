Polupodzemni spremnici nastavljaju ljutiti Zagrepčane: 'Poznati smo po velikom broju parkirališnih mjesta...'

"S obzirom na to da je naš kvart, Knežija poznat u ovom dijelu Europe kao lokacija s pretjeranim brojem slobodnih parkirnih mjesta, s velikom radošću i to ne samo putem riječi nego i slikom, dijelim vijest da smo ostali bez još 4 parkirna mjesta. Naime, u tijeku je ugradnja polupodzemnih spremnika", napiso je jedna od stanovnika Knežije u kvartovskoj Facebook grupi.

Situacija ga je, čini se, izbacila iz takta: "Koristim priliku da pozdravim roditelje mozga koji stoji iza odluke da se spremnici ukopaju na parkingu, te da ih pitam: 'Pa kaj je stvarno bilo tako teško koristiti zaštitu?'", napisao je. Vjerojatno bi došlo do katastrofe da su spremnici ukopani 20 metara istočnije prema DM-u, nastavila je. gdje i sada stanuje veća nakupina istih. "Da, takav potez bi narušio cijeli eko sustav, cijeli! Vrane bi odletjele u toplije krajeve, DM više ne bi imao kartice za bodove, a gospođa koja redovito roni do pola tijela po kantama za plastiku bi obukla hlače", nabrajao je Zagrepčanin.

Napisao je i kako se nada da će u skorijoj budućnosti vidjeti još takvih kvalitetnih i smislenih odluka. "Možda ne bi bilo loše kod doma zdravlja zauzeti 8 parkirnih mjesta i napraviti fontanu. Zašto se ljudi ne bi malo osvježili dok čekaju doktora? Naravno, ne smijemo zaboraviti ekipu u dječjim parkovima, pa pored svakog uzeti barem 3-4 parkirna mjesta za napraviti javni WC, tak da se ne mora piškiti u grmu", sarkastično je zaključio.

Komentatori su podijeljeni. Dok neki pišu je ovo "totalni apsurd i propust mjesnog odbora, umjesto proširenja oni smanjuju dok se zna kakvo je stanje s parkingom"., drugi kažu: "Možda su samo poučeni iskustvom s drugih lokacija, gdje su spremnici napravljeni uz cestu, odlučili staviti spremnike na mjesta gdje ih bahati vozači ne mogu zagraditi i onemogućiti pražnjenje, drugog logičnog objašnjenja nema".