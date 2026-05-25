Kako taksisti opstaju? ‘Vožnja koju inače platim četiri eura, košta 50!’

Koliko košta vožnja taksijem u Zagrebu? Pitanje je to koje je posljednjih dana izazvalo veliku raspravu među građanima nakon objave jednog korisnika Reddita koji je ostao šokiran cjenikom na taksiju ispred Glavnog kolodvora. Kako tvrdi, na vratima vozila stajalo je 20 eura starta i čak 10 eura po kilometru pa bi vožnju koju Uberom inače plaća četiri eura morao platiti i do 50 eura. – Kako ti taksisti još postoje? Tko im uopće ulazi u auto? – zapitao se autor objave, uvjeren da je riječ o poslovnom modelu koji može opstati jedino ako povremeno “uhvate” neopreznog putnika.

– S obzirom na takve cijene, kako to da ti taksisti nisu propali? Kako njihove firme još postoje? Da, znam da bude svako malo članak kako je taksist naplatio babi 300€ za prijevoz od Autobusnog do Branimirove, ali da bi se od toga moglo pristojno živjeti, potreban je priljev tih neopreznih naivnih putnika, a ne jednom u 2 mjeseca. S obzirom na to da njih tamo ima na stajalištu barem 6-7 sigurno nemaju svi priliku ugrabiti takvog putnika – stoji u objavi.

U komentarima su se odmah javili građani s vlastitim iskustvima. Mnogi tvrde da najčešće nasjednu turisti i stariji ljudi koji ne koriste aplikacije poput Ubera i Bolta. – Kradu od starih ljudi koji nemaju Bolt i Uber i slabo vide – napisao je jedan korisnik. Drugi upozoravaju da nisu svi taksisti isti te da klasični radio taksi i dalje ima normalne cijene. – Radio taxi ima fiksne cijene, ne ovise o ponudi i potražnji kao Uber – napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da je nedavno zbog pljuska uzeo taksi kod autobusnog kolodvora i vožnju od 2,5 kilometra platio 4,40 eura.

Posebno su se komentirali taksisti koji satima čekaju mušterije na kolodvorima. Jedan korisnik opisao je kako je vozač taksija verbalno napao Uber vozača jer mu je stao blizu mjesta gdje čeka putnike. – Dva sata majstor čeka, a Uber već deset tura prevezao za to vrijeme – napisao je. Dio građana smatra da problem traje godinama i da je nastao nakon deregulacije tržišta, zbog koje pojedini taksisti sami određuju astronomske cijene. Neki pak tvrde da im je dovoljno svega nekoliko skupih vožnji dnevno da dobro zarade. – Ako upecaš tri putnika dnevno po tim cijenama, zaradiš više od prosječne plaće – stoji u jednom od komentara.