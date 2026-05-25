FOTO Zagrepčani sjeli u skupštinske klupe i provjerili kako funkcionira gradski parlament!

Posjetitelji su iz prve ruke doznali kako funkcionira predstavničko tijelo, kako izgleda proces donošenja odluka koje utječu na njihovu svakodnevicu te su nakratko sjeli u zastupničke klupe u kojima se kreira budućnost Zagreba.
Zagrepčani su s velikim zanimanjem slušali i bogate povijesne crtice. Posebno ih se dojmila činjenica da dan otvorenih vrata održao 24. svibnja, na isti dan kada je 1892. godine Nikola Tesla u toj zgradi gradskim zastupnicima iznio vizionarski prijedlog o izgradnji centrale izmjenične struje.
„Današnja slika Stare gradske vijećnice prepune naših sugrađana najbolja je potvrda da smo uspjeli u naumu da se rad Gradske skupštine demistificira, da ovu instituciju približimo ljudima i pokažemo da je ovo doista dom svih Zagrepčanki i Zagrepčana. Interes i pozitivne reakcije koje smo danas vidjeli, kako od onih najmlađih, tako do naših starijih sugrađana, pokazuju da građani cijene transparentnost i žele biti uključeni u život svojega grada. Ovo je naš dar Zagrebu za njegov dan, ali i jasan smjer u kojem želimo nastaviti razvijati otvorenost naših institucija“, istaknuo je predsjednik Matej Mišić.