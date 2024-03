Hvalevrijedan projekt: Striponauti pune školske knjižnice, a pripremaju i prilagođenu početnicu

Nabavljaju stripove za školske knjižnice, prilagođavaju ih učenicima s teškoćama u razvoju, organiziraju radionice crtanja. To su samo neke od aktivnosti kojima se bave “Striponauti”, a u sklopu projekta pripremaju i početnicu za izradu stripova.

Vizualno-narativna pismenost

Projekt su s ciljem promocije stripa kod djece i mladih s teškoćama u razvoju prije tri godine pokrenuli Barbara Horvatić, pedagoginja Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, te Andrija Mijačika, knjižničar u Centru za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj.

VEZANI ČLANCI:

– Andrija je, osim što se privatno zaljubio u strip, počeo proučavati taj medij jer je primijetio da jako dobro prolazi kod mladih s teškoćama u razvoju. Manje je teksta, slikovno je potkrijepljen i recepcijski puno pristupačniji, a kako i sami čitamo stripove, smatramo da su dosta sazreli kao umjetnost i da im treba dati više prostora. U posljednje vrijeme pojavio se i sve veći broj stripova koji tematski i žanrovski ciljaju na mlađu publiku, a time je i njima lakše naći naslov koji ih zanima – objašnjava B. Horvatić.

U početku se, dodaje, projekt zvao “Stripovi su knjige” kako bi se razbio stereotip da nemaju toliku vrijednost, a naziv je promijenio lani. Iz godinu u godinu pak organiziraju sve više aktivnosti kojima se priključuje i sve veći broj mladih. Ove su godine tako dosad nabavili gotovo 200 stripova za školske knjižnice, i to zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva kulture i medija te suradnji s umjetničkom organizacijom “Stripaonica” čiji je voditelj Tihomir Tikulin Tico, jedan od najpoznatijih majstora domaće scene.

Foto: Projekt Striponauti

– Kako su se na natječaj mogle prijaviti samo udruge, nositelj projekta je “Stripaonica”, no kako se tražila neka vrsta kulturnog sadržaja za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, to je za nas bila savršena prilika. Prednost nam je dvogodišnje iskustvo u takvim projektima, a cilj nam je omogućiti pristup stripu poticanjem razvoja njihove vizualno-narativne pismenosti i osiguravanjem dostupnosti – ističe B. Horvatić pa dodaje kako im se u nabavi stripova ove godine priključio i srednjoškolski Centar za odgoj i obrazovanje u Zagorskoj.

Dok neki polaznici radionica više vole crtati, drugi obožavaju čitati stripove pa najviše vremena provode u knjižnici birajući naslove. No mjesto više traži se i na druženjima s poznatim imenima strip-scene, među kojima je i Nikola Čižmešija, jedan od ilustratora slavne izdavačke kuće DC Comics.

Foto: Projekt Striponauti

– Organiziramo i klub ljubitelja stripova “Striponauti” gdje učenici međusobno izmjenjuju preporuke, ali i uče o određenim elementima, primjerice što znači stil u stripu. Uskoro krećemo i s radionicama izrade stripova koje će voditi Tico, a učit će ondje, između ostalog, kako ideju prebaciti na papir i potom se educirati prema etapama. Po završetku od svih nastalih radova planiramo izraditi fanzin “Striponaut” putem kojega će naši učenici u tiskanom i digitalnom obliku vidjeti što su napravili, odnosno moći će i vlastiti strip držati u rukama – napominje B. Horvatić.

U planu i digitalna verzija

U tijeku je, dodaje, i izrada prve početnice za izradu stripova prilagođene djeci i mladima s teškoćama u razvoju koja bi se u prodaji trebala naći već početkom travnja.

VEZANI ČLANCI:

– Za tekst i ilustracije je zadužen Tico, a Mijačika i ja prema njegovu predlošku radimo prilagodbu za učenike. I to u skladu s dostupnim smjernicama i uputama za prilagodbu za lako čitanje jer kada učenici lakše čitaju tekst, posebice kada je on grafički i sadržajno prilagođen, automatski ga bolje razumiju i bolje nauče – kaže. Pri izradi početnice, tumači, koriste tako font Omotype koji je namijenjen osobama s teškoćama u čitanju, a tekst prilagođavaju sadržajno, pazeći da rečenice budu što jednostavnije i kraće, no važni su i veličina slova te razmak između redova.

– Pazimo da font bude minimalno 12, da je tekst poravnat ulijevo, da je razmak između redova najmanje 1,5, da je ujednačen... Zasad nam je u planu tiskati 300 primjeraka te realizirati i digitalnu verziju – napominje B. Horvatić. Ističe i kako s projektom neće stati, već će se baciti u potragu za budućim izvorima financiranja te uključiti još više škola kako bi ideju uvođenja stripovske kulture u obrazovanje lakše proveli u djelo.

VIDEO Robo-pas iz Veliike Gorice može spašavati, snimati i ići na opasna mjesta, ali i biti prijatelj