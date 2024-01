HSLS: Umjesto besplatne žičare, neka Tomašević osmisli sadržaje na Sljemenu

Zagrebački su HSLS-ovci jučer ponovno upozorili na nepotpuna rješenja gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platforme Možemo! kada je riječ o gospodarenju otpadom u metropoli.

– Skupština je prošloga četvrtka prihvatila studiju izvedivosti za potrebe gradnje sustava gospodarenja otpadom, no u materijalima zastupnici nisu dobili cijeli dokument, nego samo pet do 10 posto i na temelju toga trebali smo odlučiti o projektu "teškom" 140 milijuna eura. Povrh toga, u njoj nema preporuke optimalnog rješenja, što upućuje na to da se nešto skriva. Iz sažetka studije nismo saznali ništa, osim da je moguće da će usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada poskupjeti 112 posto, da nema optimalnog rješenja te da će u Čulinečkoj ulici cijeli dan biti red kamiona Čistoće koji će čekati da iskrcaju smeće – kazao je Alen Lochert. Osvrnuo se i na drugu važnu točku o kojoj se glasalo, raskidu ugovora o koncesiji nad pročistačem otpadnih voda.

– Jednostrani raskid mogao bi nas koštati 487,4 milijuna eura, a o tom trošku gradski zastupnici u materijalima za sjednicu također nisu dobili ništa. Kao i kod gradnje Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, gradonačelnik tvrdi da će se realizirati ako ih se ne bude opstruiralo pa time unaprijed traži opravdanje za neuspjeh – poručio je Lochert. Njegov kolega Kristijan Jelić govorio je pak o besplatnom skijanju na Sljemenu nazvavši taj potez "populističkim".

– Takvog populizma ne samo da se ne bi posramio ni bivši gradonačelnik Milan Bandić nego je i štetan za poslovanje kako ZET-a tako i Ustanove za upravljanje sportskim objektima. Njime gradonačelnik želi zamaskirati činjenicu da nije bio sposoban osposobiti Crveni spust, koji je jedina staza u Hrvatskoj koja zadovoljava najvišu razinu profesionalnog skijanja. Nedopustivo je da je tek nakon četiri mjeseca od nevremena koje je oštetilo trosjed na Crvenom spustu ovlaštena tvrtka izvršila pregled i procjenu štete. To je kao da vam se pokvari klima u veljači, a vi pričekate lipanj i špicu sezone da pozovete servis. Pozivamo stoga gradonačelnika da osmisli nove sadržaje na Sljemenu i popularizira vožnju žičarom nižim cijenama za stanovnike Zagreba, a ne "besplatno", jer takvo ne postoji – istaknuo je Jelić. •