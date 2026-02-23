Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPREZ

Holding javlja, dio stanara u Samoboru bez vode do poslijepodneva

Voda cisterna
Goran Jakuš/Pixsell
VL
Autor
Ana Vrbanek
23.02.2026.
u 10:41

Za vrijeme trajanja radova, opskrba vodom za stanare navedenog područja osigurana je autocisternama s istaknutom oznakom "Voda za piće"

Zbog puknuća cjevovoda, danas 23. veljače, došlo je do privremenog prekida u opskrbi vode u Ulici Vladimira Nazora u Samoboru, javili su iz Zagrebačkog holdinga. Sanacija kvara očekuje se do 14 sati, dodali su. 

Za vrijeme trajanja radova, opskrba vodom za stanare navedenog područja osigurana je autocisternama s istaknutom oznakom "Voda za piće". Iz Zagrebačkog holdinga stanare u Nazorovoj ulici mole za razumijevanje i strpljenje.
Ključne riječi
puknuće cjevovoda Samobor Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!