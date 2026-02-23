Holding javlja, dio stanara u Samoboru bez vode do poslijepodneva

Zbog puknuća cjevovoda, danas 23. veljače, došlo je do privremenog prekida u opskrbi vode u Ulici Vladimira Nazora u Samoboru, javili su iz Zagrebačkog holdinga. Sanacija kvara očekuje se do 14 sati, dodali su.

Za vrijeme trajanja radova, opskrba vodom za stanare navedenog područja osigurana je autocisternama s istaknutom oznakom "Voda za piće". Iz Zagrebačkog holdinga stanare u Nazorovoj ulici mole za razumijevanje i strpljenje.