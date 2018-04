Poštujem Mamićev rad, a da sam premijer Agrokor se ne bi dogodio

Gost Intervjua tjedna točke na tjedan N1 televizije bio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je govorio o aktualnim temama.

Na konstataciju da je reakcije izazvao njegov dogovor s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru oko spašavanja Tiska te da dio dobavljača Agrokora smatra da je Zagreb kao vjerovnik u puno boljoj situaciji od drugih, da je dobio 80 posto duga Bandić je odgovorio:

"Prvo, nije točno. Imam podatke, ali neću o njima govoriti. Dobili smo točno kao i drugi. To je čista laž. Ponosan sam na spas 3.500 ljudi u Tisku jer da to nismo napravili Tisak bi otišao pod led.

Agrokor je 27 godina propusta svih Vlada koje su oplemenile Todorića. On nije izrastao na ledini. Gradonačelnik nije bio premijer, da jesam, možda bi bilo drugačije. Ti koji su stvorili Todorića i probleme, sada ih nema nigdje. Neka izađu iz mišjih rupa i pokažu zašto su to napravili. Da sam ja bio premijer ne bi se dogodio Agrokor. Nisam lažno skroman, govorim istinu. Da su institucije radile to što treba, ne bi Todorić to napravio. Ali mi moramo živjeti, grad mora živjeti."

Rekao je i je li zadovoljan premijerom. "Za razliku od bivše Vlade, gdje nisam imao nikakvu komunikaciju, gdje su mi uzeli i Holding i Skupštinu, imamo punu bolju komunikaciju. Bolje nemamo u ovom trenutku i premijer ima punu podršku."

Dodaoje kako je u korektnim odnosima sa Zdravkom Mamićem.

"Ne vidimo se se u zadnje vrijeme, on radi svoj posao. Nismo prijatelji, ali poštujem njegov rad."

Jeste li za privatizaciju Dinama?

"Apsolutno, u skladu sa zakonom napravit ćemo to kao i ostali. Zakon nas obvezuje. Pa Hajduk je to napravio odavno. Ali ne bih da napravimo tu privatizaciju kao Hajduk."