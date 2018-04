Plan za otpad “na popravni” u svibnju

Nema čekanja. Iako su zastupnici na prekjučerašnjoj sjednici Gradske skupštine odbili donijeti Plan gospodarenja otpadom, prijedlog za novi naći će se na njihovim stolovima već za mjesec dana. U njemu sigurno neće biti gradnja kompostane u Brezovici, a vjerojatno ni reciklažnog dvorišta građevnog materijala u Podsusedu. Alternativna će se rješenja naći, a Grad će ih, objasnila je pročelnica Ureda za gospodarstvo Mirka Jozić, tražiti u suradnji sa zastupnicima. Ili, ako bude trebalo, sam.

Pristajemo na sve

– Očekujem da ćemo plan donijeti na sljedećoj sjednici jer ćemo bez njega izgubiti novac iz fondova Europske unije. Možete pogoditi iz čijeg će se džepa onda plaćati kante i kamioni koji nam trebaju – slikovita je bila jučer Mirka Jozić, kojoj se i dalje nisu slegli dojmovi od preksinoćnje drame u Skupštini, u kojoj je Grad oko 21 sat još ustrajao da se plan donese, pa makar kompromisom, odnosno izbacivanjem iz njega kompostane i dvorišta za građevni materijal. Zastupnici su ipak ostali pri svome pa plan odbacili i pripremili se na to da o njemu neće morati razmišljati sve do jeseni.

– Procedura nalaže da ne možemo isti prijedlog staviti na glasovanje tri mjeseca nakon što on bude odbijen, ali to neće ni biti isti prijedlog. O Planu gospodarenja otpadom raspravljamo opet za mjesec dana i nadam se da se o njemu tada neće glasovati politički – rekla je pročelnica Jozić. Podsjetila je na činjenicu da Grad treba do 25. svibnja aplicirati na natječaj za spremnike vrijedan 20 milijuna, a iako za to ima spremnu dokumentaciju, bez plana nema ni prijave.

– Mi ga jednostavno moramo donijeti i nismo spremni baciti koplje u trnje. Treba nam kako bismo mogli krenuti s projektima, kasnije ga možemo mijenjati – kazala je M. Jozić pa dodala da će Grad pristati na sve što god bilo koja od političkih opcija predloži. U međuvremenu ići će se s planom bez objekata, odnosno samo s Centrom za gospodarenje otpadom u Resniku, a pojačat će se kućno kompostiranje i otpad će se voziti na oporabu. Privremeno je to, međutim, rješenje jer kompostana će se negdje u gradu morati napraviti. A prema Prostornom planu, ona je planirana upravo u Brezovici.

– U prosincu smo donosili taj Prostorni plan i u Skupštini je izglasan. A znalo se što je u njemu – rekla je pročelnica Jozić. HDZ-ov Andrija Mikulić već je na prekjučerašnjoj sjednici istaknuo kako će se, u slučaju traženja novih lokacija za objekte, morati mijenjati i Prostorni plan, a “oprao je ruke”, baš kao i ostali zastupnici, od toga da će oni biti krivi za potencijalno poskupljenje smeća, ne donesu li Plan gospodarenja, a Grad tako propusti apliciranje na fondove EU.

– Koliko sam ja shvatio, kompostana u Brezovici u prostornom je planu od 1986. Nešto ne može biti tako dugo upisano, a neiskorišteno – rekao je Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš, a pridružila mu se i Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a objasnivši da je plan očito pogrešan čim se više od 20 godina lokacija nije iskoristila za to za što je namijenjena. Vladimir Ferdelji iz redova liste Sandre Švaljek smatra pak kako je čitav prijedlog Plana gospodarenja otpadom pogrešan. – Kažu nam da predložimo ono što treba popraviti. A sve se treba popraviti – uvjeren je Ferdelji.

Bandićev poziv klubovima

A da će zastupnici Gradu predložiti lokacije koje nisu u blizini njih, i dalje se nadaju stanovnici Podsuseda i Brezovice, koji su na prekjučerašnju sjednicu gradonačelniku Milanu Bandiću donijeli i peticiju s više od 7700 potpisa. Kako je, međutim, atmosfera oko plana uzavrela, Bandić ih je u Skupštini i zaboravio.

– Donijeli smo ih opet. Ipak je to više potpisa nego što je gradonačelnik ondje dobio glasova – ponovno je potpise gradskim čelnicima uručio Matej Mišić iz SDP-a, pred kojim je, kao i pred ostalim zastupnicima, mjesec dana muke. Ne donese li se Plan gospodarenja otpadom, neće doći do povećanja odvojenog prikupljanja, koje se njime predviđa, što će metropoli donijeti kaznene penale iz EU. O njima u Gradu, međutim, ne žele ni razmišljati.

– Kakav-takav plan, ali donijet ćemo ga, a onda ćemo o samim objektima kasnije. Moramo samo biti svjesni da nam i oni trebaju, pogotovo kompostana, jer otpad koji budemo odvojeno prikupili, morat ćemo nekamo na koncu i odvoziti – rekla je pročelnica Jozić.

Bandić je usto poslao poziv svim klubovima zastupnika da imenuju po jednog predstavnika za radnu skupinu za izradu plana.