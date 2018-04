Bandić ujutro: Ukidamo kartu od 4 kn. Grad popodne: Šef se malo 'zabunio'!

Nisam pogriješio, mislio sam najbolje s četiri kune, ali ne ide, ići ćemo na šest. Ali to je još uvijek manje od deset – jučer ujutro na Radio Sljemenu objašnjavao je gradonačelnik Milan Bandić kako je karta za javni prijevoz od deset kuna “bila preskupa” pa joj je cijena spuštena na četiri, ali “dići će se vjerojatno na šest, a možda i osam kuna”. U trenu je razljutio, kako on to voli reći, “svoje sugrađane”, koji su mu preko društvenih mreža, ali i svih ostalih kanala poručivali kako sedmi mandat na čelu metropole sigurno neće dobiti, a izazvao je i skupštinare koji su složno obrazložili da predizbornim obećanjima Milana Bandića ionako ne treba vjerovati.

Kako mu se prohtije

– Od početka je bilo jasno da je to potez napravljen bez ikakve prethodne analize i samo je pokazatelj činjenice da se cijene za usluge Holdinga ne izrađuju planski, već kako se gradonačelniku prohtije – rekao je HNS-ov Tomislav Stojak pa dodao kako Grad ZET-u svake godine, zbog njegovih financijskih problema, ionako isplaćuje oko 600 milijuna kuna. Novi modeli plaćanja prijevoza, ali i poneka analiza poslovanja, kaže Stojak, rješenje su vrludanja s cijenama. Složila se s njim i Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a, koja smatra da “gradonačelnika sve što je sustavno nervira pa radije odluči sam sa sobom”.

– Ništa ovo nije neuobičajeno, štoviše, normalno je, pogotovo pred izbore, kad je uvodio kartu od četiri kune. Samo što Bandić više ne ide samo na lokalne već i na parlamentarne, a i predsjedničke izbore – rekla je Mrak Taritaš. A misli tako i SDP-ov Matej Mišić, koji kaže da u Gradu ne postoji jasna vizija, smjer, a ni cilj u projektima. A imao ga je, odnosno mislio je barem da ga ima, međutim, gradonačelnik Bandić, kad je u veljači prošle godine uvodio kartu od četiri kune i njome, kako je najavljivao, želio popuniti blagajnu ZET-a. Podsjetimo, već lani u ožujku iz tadašnje Holdingove podružnice pohvalili su se kako su proteklog mjeseca prodali 3,7 milijuna ružičastih karata, za razliku od istog razdoblja godinu prije, kad je kartu od deset kuna kupilo 900 tisuća Zagrepčana.

Tri vrste karata

– U odnosu na isto razdoblje 2016. godine zaradili smo sedam milijuna kuna više – pohvalili su se tad u ZET-u, iz kojeg je nekoliko mjeseci poslije stiglo izvješće da su u pola godine zapravo izgubili oko 20 milijuna kuna. Karte od četiri kune prodavale su se, ali rezultiralo je to manjim brojem prodanih karata za deset kuna, kao i padom prodaje mjesečnih i godišnjih pokaza. Najavio je, zato, prije pola godine Bandić tzv. međukartu, koja je trebala stajati šest kuna, a upravo o njoj je, kažu u Gradu – jučer i govorio.

– Cijena pojedinačne karte za vožnju javnim gradskim prijevozom u trajanju od pola sata i dalje će iznositi četiri kune, a od 1. svibnja uvodi se i karta za vožnju u trajanju od jednog sata za šest kuna. Cijena karte za vožnju od jednog i pol sata i dalje iznosi deset kuna – poručili su iz Grada, a za gradonačelnikove izjave u programu Radio Sljemena rekli su kako se “šef malo zabunio”.