Grad prodaje parcelu, a mi ondje želimo igralište

Za kvadrat nešto manje od 350 eura, a ukupno oko 3,8 milijuna kuna. Prođe li prijedlog zaključka o prodaji javni natječaj, koji je na dnevnom redu Skupštine zakazane za 8. prosinca, toliko bi stajalo gradsko zemljište u Nežićevoj, pedesetak metara od križanja s Avenijom Većeslava Holjevca.

Ne ulaže se u naš kvart

Nema prepreka da se to građevinsko zemljište ne proda, stoji u objašnjenju prijedloga gradonačelnika Milana Bandića, jer nije od strateškog interesa niti se uklapa u postojeće projekte, a nije potrebno ni četvrti Novi Zagreb istok, u čije područje spada. No, s tim se ne slažu u Mjesnom odboru Sloboština. “Vijeće MO-a nije suglasno s prodajom zemljišta i traži da se prenamijeni u dječji park sa spravama”, stoji u zaključku donesenome u ožujku, a njegov predsjednik Antonio Pavlečić objašnjava nam da je parcela za tu namjenu idealna.

– Postoje, istina, tri igrališta u Sloboštini, no u Nežićevoj je stambena zgrada koja nema baš nikakav sadržaj. U blizini je i škola pa bi ondje dječje igralište bilo odlično rješenje – tumači stav članova Vijeća. Pa dodaje da stanovnici te i obližnjih zgrada s djecom moraju hodati kroz cijeli kvart da bi došli do nekog igrališta, a onda upozorava i na širi problem. A to je, kaže, nedostatak ulaganja u sadržaje u kvartu općenito.

– Nemamo srednju školu, nemamo ambulantu. Općenito se ne radi u Sloboštini – ističe Pavlečić.

Bolje da nikne igralište nego neki novi stambeni kompleks, kažu i stanovnici zgrade uz parcelu, poput Luke Batura.

– Ovo je novogradnja u kojoj mahom žive mlade obitelji s djecom. I vjerojatno će ih dolaziti još bude li se nastavilo graditi, stoga bi igralište bilo sjajno – govori.

Da se zemljište prodaje potvrđuje i Milenko Arapović, predsjednik Vijeća četvrti, dodajući kako ne zna što će se na njemu jednog dana graditi, iako je riječ o parceli na atraktivnoj lokaciji u pretežito stambenoj zoni. A zašto što se ondje neće urediti igralište objašnjava činjenicom da za to jednostavno nema novca.

Pa tu su i druge lokacije

– Nismo ga planirali u komunalnim aktivnostima i kapitalnim investicijama, nije nam u budžetu – kaže Arapović pa napominje kako su u blizini ionako druge parcele koje su GUP-om predviđene za javnu namjenu pa je ondje moguće urediti igralište. – I predložili smo da se to učini u prvom sljedećem koraku – dodaje.

Druge parcele na kojima bi se moglo smjestiti igralište spominju se usto i u prijedlogu koji ide na Skupštinu.