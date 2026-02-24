Hoće li građevinski otpad s Vjesnika na Jakuševec? Holding: 'Ne postoji ugovor...'

U kompleksu Vjesnik počeli su pripremni radovi za uklanjanje izgorjelog nebodera, a stigli su i bageri te pripadnici Hrvatske vojske koji su uzeli namještaj Hrvatskog sabora koji je ondje bio skladišten. Rok za uklanjanje kultnog zagrebačkog zdanja je 90 dana, a jedno od najvažnijih neodgovorenih pitanja jest - kamo s tisućama tona građevinskog otpada koje će nastati tijekom radova?

Prema neslužbenim informacijama otpad bi se trebao odlagati na lokaciji Tišinska, nadomak odlagališta Jakuševec, gdje se nalazi postrojenje za reciklažu građevinskog otpada. Postrojenjem upravlja Holdingova podružnica Zagrebačke ceste. Hoće li ondje uistinu završiti otpad od Vjesnika pitali smo Holding, a oni su nam odgovorili kako je na izvođaču radova rušenja da odabere i ugovara gdje će i kako taj otpad odložili i oporabiti te da, u ovom trenutku, ne postoji potpisan ugovor između vinkovačkog Eurco i Holdinga.

– U sklopu Zagrebačkog holdinga, postoji postrojenje za reciklažu građevinskog otpada kojim upravlja podružnica Zagrebačke ceste. Zainteresiranim gospodarskim subjektima i po komercijalnim uvjetima moguće je, ako postoji obostrani poslovni interes, pružiti komercijalnu uslugu preuzimanja i obrade takvog otpada. Izvođač radova na rušenju zgrade Vjesnika samostalno odabire i ugovora način gospodarenja građevinskim i drugim otpadom koji će nastati tijekom obavljanja tog posla.

U ovom trenutku ne postoji ugovor o pružanju komercijalne usluge preuzimanja i oporabe građevinskog otpada između Zagrebačkog holdinga i izvođača radova vezan za posao rušenja zgrade Vjesnika – kazali su. Demantirali su i navode, poput one iz Ekologije Grada, da će se građevinski otpad odvoziti na tijelo odlagališta Prudinec-Jakuševec.

– Na odlagalištu Prudinec-Jakuševec ne odlaže se građevinski otpad, stoga na njemu ne postoji opcija odlaganja građevinskog otpada nastalog rušenjem Vjesnika – napomenuli su.

"Danas, umjesto smanjenja opterećenja i sanacije, svjedočimo postavljanju novih drobilica i planu da se na isto odlagalište dovede dodatnih oko 8000 tona građevinskog otpada od rušenja Vjesnika. Ista lokacija koja je nedavno doživjela veliki odron i godinama truje građane smradom i onečišćenjem sada se opet tretira kao “rupa bez dna za svaki novi otpadni problem grada. Umjesto stvarnog zatvaranja, sanacije i poštivanja načela blizine i samodostatnosti, Jakuševec ostaje vječni joker za sve vrste otpada – od glomaznog i biootpada do građevinske šute. Udruga Ekologija grada smatra ovakav pristup neprihvatljivi", poručili su, među ostalim, iz zagrebačke ekološke udruge.