FOTO/VIDEO Zagrebački vatrogasci prvi će iz Hrvatske sudjelovati na prestižnom svjetskom natjecanju

Prestižno međunarodno natjecanje Grimpday, poznato i kao globalno prvenstvo u spašavanju s visina i iz dubina, okupit će u lipnju 23 najbolje ekipe svijeta, a među njima će biti i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zagreb. Domaćin je belgijski Namur, a natjecanje koje dogodine obilježava dva desetljeća postojanja donosi ekstremne scenarije spašavanja s mostova, nebodera i iz skučenih prostora, testove u kojima vrijede samo preciznost, smirenost i potpuno povjerenje u tim.

– Nitko iz Hrvatske dosad nije išao na to natjecanje, mi smo pioniri – govori nam Damir Ljubić, voditelj smjene u Vatrogasnoj postaji Jankomir i specijalističkog tima za spašavanje iz dubina i visina, koji ima 14 članova, a unutar postrojbe djeluju i kolege s različitim stupnjevima osposobljenosti koji im pružaju podršku.

Specijalistički tim postoji od 1999. godine, a trebalo je gotovo tri desetljeća, napominje, da dosegnu razinu na kojoj mogu sami obučavati nove generacije. – To je proces koji traje godinama. Kada se priključiš postrojbi, možeš se specijalizirati za područja poput spašavanja iz ruševina, prometnih nesreća ili s visina i iz dubina. Nekolicina nas odabrala je upravo posljednje. Pohađali smo od 1999. do 2015. razne stupnjeve školovanja, a prošle smo godine postali potpuno samodostatni pa sada vlastitim snagama obučavamo nove djelatnike – objašnjava Josip Vađić, voditelj odjela u postaji Novi Zagreb i prvi instruktor u gradu za tu specijalnost.

Tim je, kažu vatrogasci, savršen spoj iskustva i mladosti, članovi imaju između 33 i 49 godina, a upravo im ta kombinacija daje snagu, kondiciju i smirenost potrebnu za izvanredne situacije. Ono što ih čeka, govore, nije samo test fizičke spremnosti već i provjera znanja, preciznosti i međusobnog povjerenja unutar tima. Kako bi se pripremili za Grimpday, već mjesecima provode ciljano uvježbavanje za spašavanja iz dubina i s visina, kako u postrojbama i na terenu tako i na natjecanjima u Kutini, Ljubljani, češkom gradu Velké Poříčí.

– Vježbe izvodimo u najrazličitijim scenarijima, od spašavanja iz bunara i dubokih okana, preko kosina i krovova, do visokih zgrada i skučenih prostora, transporta unesrećenih... A svaka simulira stvarnu intervenciju – ističe Vađić.

U stvarnim intervencijama pak iskustvo iz vježbi često spašava živote, napominju. Ljubić se tako prisjetio noćne akcije na Sljemenu. – Cura i dečko autom su sletjeli u provaliju od 50 metara. Prvi izazov nam je bio saznati točnu lokaciju jer nije bilo očevidaca pa smo ih pronašli uz pomoć sustava praćenja. Kada smo došli onamo, shvatili smo da ćemo se do njih morati spuštati užetom. Muškarac je bio teško ozlijeđen, ali zahvaljujući školovanju i uvježbanosti uspjeli smo ih izvući u zlatnom satu i predati hitnoj pomoći – govori dodajući kako su baš nekoliko dana prije simulirali identičnu situaciju.

Tijekom zagreb­ačkog i petrinjskog potresa, ističu, također su se suočili s ekstremnim situacijama koje su tražile mirnoću, preciznost i timsku koordinaciju. – Specijalisti za ruševine djeluju do prvog kata, a mi preuzimamo sve iznad toga, tako da smo imali pune ruke posla. Na sisačkoj je katedrali naš tim skidao kapu zvonika i uspješno to odradio u pet dana. Za to smo dobili i državnu nagradu za najpothvat u vatrogastvu – ističe Vađić.

Redovito treniraju i na stvarnim objektima, domeće, pa su vježbu tako izveli i na Hendrixovu mostu. – Josipov dio tima bio je na konstrukciji mosta, na luku, a moj je dio odradio penjanje na vrh pa su se spojili i spustili unesrećenog dolje na nosilima. Bili smo oduševljeni kako smo to izveli – kaže Ljubić.

A nakon Nove godine krenut će i s intenzivnim treninzima u postaji na Jankomiru. – Svi mi koji idemo na natjecanje bit ćemo u jednoj smjeni i po dan i noć visjeti s tornja – kažu. Na odlazak u Namur, ističu, gledaju kao na nagradu i čast im je što mogu predstavljati Hrvatsku. Što ih točno očekuje, napominju, ni sami ne znaju, no uvjereni su da će fizički i mentalno biti izazovno.

– Po tom intenzitetu razlikovat će se od ostalih natjecanja na koja idemo. Također, nigdje osim u Ljubljani ne radimo s ljudima pa će i to biti dodatni motiv. A riječ je i o velikim visinama. Cilj nam je samo završiti sve zadatke, pobjeda će biti ako pokažemo da možemo stati uz bok najboljima – ističe Ljubić. Za obojicu najveća je nagrada osjećaj da iza sebe imaju ekipu koja je spremna na sve, u bilo kojem trenutku. – Ovo u Belgiji, to je kruna svega što smo dosad postigli – naglašavaju.