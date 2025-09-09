Naši Portali
VELIKE GUŽVE

FOTO/VIDEO Prometni kolaps na Vukovarskoj: Semafor ne radi na križanju kod Lisinskog, stvorile su se kolone

Foto: Eva Berišić
09.09.2025.
u 17:03

Budući da je riječ o najprometnijem dijelu dana, za očekivati je da će se prometni kolaps preliti i na ostale obližnje ulice

Ne radi semafor na križanju Ulice grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu, javlja nam čitateljica. Pozvana je policija, došli su i djelatnici koji su krenuli u popravak, a brzo su se stvorile i kolone. Budući da je riječ o najprometnijem dijelu dana, za očekivati je da će se prometni kolaps preliti i na ostale obližnje ulice. Prema informacijama na Google kartama, već se otežano vozi po Mostu slobode. 

Ne radi semafor kod Lisinskog

OT
otrovnijezik
17:10 09.09.2025.

Događa se. I? Pokvario se. Popravit će se.

