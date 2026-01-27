Evo u koje kvartove stižu stolovi za stolni tenis, a i zašto na Trnju kupuju 'brod'

U našem serijalu o komunalnim planovima kvartova došao je red i na posljednji nastavak. Što u ovoj godini planiraju gradske četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Črnomerec, Trnje i Trešnjevka-sjever, donosimo vam u nastavku. Na Trešnjevki-sjever 2026. godina donosi pravu "građevinsku sezonu". U proračunu četvrti za 2026. stoji 1,7 milijuna eura za komunalne zahvate, a dodatne 453 tisuće eura namijenjeno je "presvlačenju" ulica novim asfaltom. Najviše novca ide na prometnice. U planu su veliki zahvati u Čapljinskoj ulici vrijedni 227,5 tisuća eura, Kastavskoj za 208 tisuća te u I. trebevićkom ogranku. Paralelno s cestama uređuju se i zelene površine. Najveći je projekt obnova dječjeg igrališta u Parku Zvonimira Milčeca za više od 206 tisuća eura, a projekt za obnovu igrališta priprema se i u Parku Stara Trešnjevka. Klupama se opremaju dijelovi oko Šetališta Jurija Gagarina i Krapinske ulice, a u Parku pravednika među narodima postavlja se stol za stolni tenis. Participativnim budžetiranjem uređivat će se šetnica uz potok Kustošak za 151 tisuću eura te stepenice i prilaz OŠ kralja Tomislava za 25 tisuća.

Radno će biti i u strogom središtu grada. Donji grad u 2026. ulazi sa skromnih milijun eura za komunalne aktivnosti. Najskuplji prometni posao bit će uređenje Prilaza Gjure Deželića, od Trga Vladimira Mačeka do Primorske ulice, vrijedno 268 tisuća eura. Slijedi prilagodba nogostupa na Palmotićevoj, između Jurišićeve i Boškovićeve, za 110 tisuća eura, dok se na Trgu Drage Iblera uređuje nogostup prema Importanne galeriji. U Petrinjskoj i Šenoinoj sade se nova stabla, Gajeva dobiva cvjetni koridor, a Varšavska nove kružne klupe. U Šubićevoj se uređuje dječje igralište, fitness-park i planira park za pse, dok se u Crnatkovoj za gotovo 68 tisuća eura obnavljaju park i dječje sprave. Veliki zahvati planirani su i u dvorištima škola i vrtića, među ostalim kod OŠ Izidora Kršnjavoga i u vrtićima Vedri dani, Različak i Krijesnica. Za asfaltiranje po mjesnim odborima ide još 262 tisuće eura, a za hitne, neplanirane intervencije ostavljeno je gotovo 24 tisuće eura.

Gornji grad – Medveščak ima nešto manje od milijun eura za komunalne aktivnosti. Najskuplji je posao uređenje Ulice Gaja Bulata, gdje će se, za više od 307 tisuća eura, obnoviti i kolnik i nogostup. Slijede radovi u Petrovoj ulici na obje strane kolnika, vrijedni oko 119 tisuća eura, uređenje kolnika u Ulici Ignjata Kristijanovića za 83,6 tisuća te nogostupa u Ulici Antuna Vrančića. Također, sanirat će se igrališta u Opatovini, Tkalčićevoj i Hercegovačkoj. Među investicijama su i nova klupa i stol u Parku Jakova Gotovca, zamjene klupa i ograda u Petrovoj i Vlaškoj, kao i niz sitnih hortikulturnih zahvata. Na Ilirskom trgu postavit će se dvije nove klupe uz stazu prema kapelici, dok će Trg Gupčeva zvijezda dobiti stalke za bicikle. Posebna stavka su stube koje vode prema Gornjem gradu. U sanaciju ili pripremu sanacije idu stube u Ulici Matije Jandrića prema Ksaverskoj cesti kod okretišta Mihaljevac, stube Matije Jandrića prema Nemetovoj ulici, stube Svibovac na Medveščaku te stube Šandora Alexandera na Tuškancu, za koje se izrađuje projektna i tehnička dokumentacija. Za asfaltiranje po mjesnim odborima osigurano je još 255 tisuća eura.

Trnje će, pak, oko 18 posto svog budžeta od 1,4 milijuna usmjeriti na uređenje Avenije Marina Držića do kružnog toka. Uređivat će se i zapadni pješački hodnik u Ulici Kruge, nogostup u Lastovskoj ulici na Trnjanskoj Savici te kolnik u više manjih ulica. Velika ulaganja idu i u igrališta i parkove. Na Zelenom trgu u Cvjetnici postavlja se nova dječja sprava. Četvrt će za "brod" u parku iskeširati čak 78.400 eura. U Cvjetnom naselju, kod Boćarskog doma, uređuje se dječje igralište za djecu s posebnim potrebama za 138 tisuća eura. U Nalješkovićevoj ulici i Ulici Cvijete Zuzorić obnavljaju se igralište i staze, a u Parku mira i prijateljstva na Martinovki uređuje se dječji park za 136 tisuća eura. Sade se i grmovi u Parku 5. studenoga uz Savsku cestu, uređuju livade između zgrada u Sigečici, a na križanju Držićeve i Vukovarske uređuje se zelena površina.

Črnomerec u 2026. ulazi s komunalnim budžetom od 1,5 milijuna eura, a najveći dio novca ide na prometnice, nogostupe i javne površine, uz niz zahvata na igralištima i zelenim zonama. Planira se i projektiranje biciklističke staze po južnom nogostupu Ilice od okretišta do Selske, kao i ozelenjivanje križanja Ilice i Črnomerca. Igrališta i parkovi dobit će niz manjih, ali vidljivih zahvata. Na Svetom Duhu mijenjaju se sprave i dodaju klupe, u Mikulićima se obnavlja dječje i sportsko igralište. U Šestinskom dolu planira se park za pse, street workout zona, sjenica, stol za stolni tenis i nova igrališta. Kod Prilaza baruna Filipovića postavljaju se žardinjere i novo zelenilo, a Trg Francuske Republike i Keglić dobivaju novu projektnu dokumentaciju za uređenje. Dio novca ide i za škole. OŠ Medvedgrad dobiva obnovu igrališta i okoliša za 70.000 eura, a OŠ Kustošija novu ogradu. Za asfaltiranje po mjesnim odborima osigurano je dodatnih 410.000 eura, od Gornje Kustošije i Jelenovca do Svetog Duha i Šestinskog dola, kako bi se "presvukle" dotrajale ulice.