FOTO Stalno su u tenisicama, Tomašević štedi i na odjeći, neki imaju stila, drugii baš i ne

Na ulici, u Gradskom poglavarstvu, Skupštini, Saboru ili uživo na HRT-u, stalno su u tenisicama. Fotke na kojima ekipa iz platforme Možemo! na nogama ima nešto drugo, gotovo je nemoguće pronaći. Udobna i ležerna sportska obuća postala je njihov zaštitni znak. Pripadnici platforme koja je povijesnim rezultatom osvojila vlast u Zagrebu stoga nisu uveli samo drastične promjene u odnosima snaga na domaćoj političkoj sceni, već i u dess code hrvatskih političara. Analizirali smo stoga njihove modne stilove.

Tomislav Tomašević

Modni stil: Jedno te isto

Novi zagrebački gradonačelnik odlučio je štedjeti u Zagrebu gdje god je to moguće, no čini se da štedi i na svojoj odjeći. Otkako je stupio na funkciju, može ga se vidjeti isključivo u jedno te istom plavom odijelu i bijeloj košulji s kragnom.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 09.09.2021 Zagreb- Gradonacelnik Zagreba Tomislav Tomasevic. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Monotoniju takvog looka katkad razbije kravatom. Nju najčešće nosi bordo kravatu, no vidjeli smo ga i s pariški plavom, a zna staviti i crvenu kao što je to učinio kada je s Milanovićem i Pahorom otvarao spomenik Francu Prešernu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 18.10.2021., Zagreb - Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanovic i Predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor sudjelovali na na otkrivanju spomenika slovenskom pjesniku Francu Presernu.

-Nemojte se navikavati na kravatu, to je za protokolarne prilike- rekao je novinarima ljetos prilikom stupanja na vlast. Održao je riječ i zbilja kravate nosi samo onda kada to mora.

Osim kravate nije sklon drugim accessoireima, no katkad ga se može vidjeti s pametnim satom na ruci. Otkako je zahladilo oko vrata omotava jedno te isti sivi šal i odijeva jedno te isti crni kaput.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 3.12.2021., Zagreb - Gradonacelnik Grada Zagreba Tomislav Tomasevic, u pratnji zamjenika Danijele Dolenec i Luke Korlaeta, te ravnateljice skole Ivane Sauche otvorio je objekt i sportsku dvoranu Podrucne skole Pongracevo Osnovne skole August Senoa. Ukupna gradjevinska bruto povrsina skole je 3270,95 m², a raspolaze s osam ucionica razredne nastave, dvije ucionice za informatiku te dvije za izbornu nastavu, kao i kuhinju s blagavaonicom, knjiznicu, administrativni s pratecim prostorom te dvodijelnu sportsku dvoranu. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Nekad monotoniju razbije trapericama, ali plavog sakoa se ne odriče. U drugačijem izdanju snimljen je jedino na paradi ponosa kada je tamno plavi sako zamijenio svjetlo plavim.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 03.07.2021., Zagreb - 20. Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride 2021 pod sloganom "Prajd zauvijek". Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Sadašnji look 'isfurao' je u kampanji i na sučeljavanjima, no prije no što se upustio u visoku politiku, njegov bi se stil mogao opisati kao urban casual. Aktivist Tomašević odijevao se puno drugačije od gradonačelnika Tomaševića. Nosio je trapke, obične majice kratkih rukava u raznim bojama, kratke hlače i hoodice.

Foto: PIXSELL O njegovim crnim tenisicama ispisani su mnogi novinski članci, a zablistale su i na crvenom tepihu Esplanade u vrijeme dočeka francuskog predsjednika Macrona. Nadamo se da nema samo jedan par.

Danijela Dolenec

Modni stil: Decentno ekscentričan

Dogradonačlenica nosi hlače, ne postoji niti jedna fotografija na kojoj je u suknji. Danijela Dolenec ima raznolikiju garderobu od gradonačlenika, a za posao kombinira nekoliko 'sakača'. Katkad bira odvažne sakoe u jarkim bojama koji joj dobro stoje. Njen narančasti i fuksija sako puno nam se više sviđaju od dosadno bijelog kojeg najčešće nosi.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 17.06.2021.,Zagreb, Kongesna dvorana Zagrebackog velesajma - Konstituirajuca sjednica Gradske skupstine Grada Zagreba. Danijela Dolenec Photo: Robert Anic/PIXSELL

Fuksija je izgleda omiljena boja Danijele Dolenec. U jarko ružičastom je možemo vidjeti često, a ta joj boja izvrsno stoji.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 05.10.2021., Zagreb - Redovna konferencija za medije gradonacelnika grada Zagreba sa suradnicima. Danijela Dolenec, Tomislav Tomasevic. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

S modnim izričajem voli eksperimentirati, ima i hrabrosti odjenuti šik kombinacije kao što je to bio slučaj s bijelom košuljom na pruge koju je nosila nedavno na presici, ali i u izbornoj noći.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 17.08.2021., Zagreb - Gradonacelnik grada Zagreba Tomislav Tomasevic odrzao konferenciju za medije. Danijela Dolenec. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Garderobu joj sačinjavaju uniseks komadi, a njeno je modno pravilo 'udobnost prije svega'. Često iznenadi kombinacijama i hrabrim detaljima s kojima rijetko promaši pa joj je stil puno manje dosadan nego gradonačelnikov. Ni dogradonačelnica se ne izuva iz tenisica, iako ljeti zna obuti balerinke. Najčešće nosi crne s anatomskim potplatom, ali zna biti i u bijelim patikama Adidas.

I njoj se imidž danas razlikuje od onog kakvim se predstavila kada je 2017. ušla u Skupštinu sa strankom Zagreb je naš. Tada je imala nešto dužu plavu kosu i puno neformalniji look. Tomašević je pak na prvu skupštinu obukao bijelu košulju u kojoj nas malo podsjeća na Petra Grašu s početka karijere. Nek se radije ipak drži plavih odijela.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Luka Korlaet

Modni stil: Nehajno

Stil Luke Korlaeta sličan je kao i gradonačelnikov pa možda imaju istog stilista. No, za razliku od Tomaševićevog, njegov stil je manje dosadan. Nije uvijek u istom pa se vidi da posjeduje više od jednog para tenisica i jednog odijela. Često kombinira tamno na tamno pa bi mogao malo proraditi na slaganju boja.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 02.06.2020., Zagreb - Arhitekt Luka Korlaet. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Voli nositi darkerske crne košulje kakve je u sedamdesetima isfuravao frontmen Joy Divisiona Ian Curtis. Čini nam se da se u tom lagano darkerskom izadnju osjeća najbolje.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 07.06.2021.Zagreb- Luka Karlaet, zamjenik gradonacelnika Zagreba. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Korlaet je gradonačelnikov glavni čovjek na terenu. Stalno je u pokretu, dnevni raspored događaja na kojima se pojavljuje nalik mu je na onaj pokojnog gradonačelnika. S obzirom na to, nije čudo da i on nosi tenisice.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 22.09.2021., Zagreb - U povodu obiljezavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad zenama, predsjednica i clanice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Rada Boric polozila je cvijece i zapalila svijece u znak sjecanja na ubojstvo koje se dogodilo 22. rujna 1999. godine na Opcinskom gradjanskom sudu kao i na sve zene koje su nasilno izgubile svoje zivote. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Rada Borić

Modni stil: Avangarda

Od svih možemovaca najbolji modni stil ima Rada Borić. Komade ulovljene na Hreliću ili u second hand shopovima vješto spaja sa skupljim outfitima. Izvrsna je koloristica pa ju često možemo vidjeti u jarkim bojama koje dobro slaže pa se ne tuku. Kričavo narančasta kosa njen je zaštitni znak, kao i boemske gležnjače te haljine u hipi stilu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 23.06.2021.., Zagreb - Rada Boric Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Rada Borić jedina je možemovka koju nikad nismo vidjeli u tenisicama. Jedino ona nosi i suknju, a jedino ona voli i nakit. Često je se može vidjeti s raznobjnim ekscentričnim ogrlicama.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 24.04.2021., Sibenik - Tonci Restovic, kandidat za sibenskog gradonacelnika, ugostio je predstavnike Nove ljevice, koalicijskog partnera SDP-a na lokalnim izborima za gradonacelnika Sibenika koji mu daju podrsku. Podrsku je dosla dati Rada Boric, potpredsjednica Nove ljevice i saborska zastupnica, te Ivan Slavica koji je kandidat Nove ljevice za Gradsko vijece Grada Sibenika. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kombinacije koje nosi sjajno ističu njenu osobnost, a za Sabor se uvijek skocka. Njen omiljeni odjevni komad najvjerojatnije je haljina boje petroleja koju često bira za snimanja i posebne prilike jer čini dobar kontrast s njenom narančastom kosom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 23.09.2020., Zagreb - Sabor je 3. sjednicu nastavio raspravom o prijedlogu polugodisnjeg izvjestaja o izvrsenju Drzavnog proracuna Republike Hrvatske za prvo polugodiste 2020. godine. Rada Boric Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Vilim Matula

Modni stil: Fakinski

Od muškog djela platforme Možemo! definitivno najbolji stil ima Vilim Matula. Za razliku od gradonačelnika i dogradonačelnika možemo! ga vidjeti i u drugim izdanjima osim onih formalnih. Oduševila nas je na primjer ova košulja s uzorkom koju je nosio na zatvaranju Dana satire i premijeri filma "Dnevnik Dijane Budisavljević".

Kada nije u Saboru, nerijetko ga se može sresti u ležernom izdanju, no i u tim situacijama modne kombinacije su mu pun pogodak kao primjerice ove ljetne trifrtaljke, lanana košulja i muške sandale koje je upotpunio šarenim cekerom za plac.

U Saboru se drži klasike, sako i košulja, no i ondje ga se može vidjeti u opuštenijim varijantama. I on je u tenisicama, ali napravio je hrabri iskorak prema udobnim muškim sandalama ljeti.

Sandra Benčić

Modni stil: Gospođa (mini)Starka

Frontmen Crvene jabuke Dražen Žerić Žera dobio je svoju nasljednicu. Nitko ne popularizira Conversice u svim prilikama kao on, ali odnedavno i Sandra Benčić koja će u povijesti hrvatske političke mode ostati upamćena kao prva zastupnica koja na sjednice Sabora dolazi u starkama.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 18.05.2021.Zagreb-Sandra Bencic, saborska zastupnica politicke platforme Mozemo. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Svuda ih nosi što joj mnogi zamjeraju, no čini se da nju za to nije baš pretjerano briga. Zimi je hladno pa starke zamijeni udobnim zelenim gležnjačama.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 18.10.2021., Zagreb -U Saboru je poceo okrugli stol "(Ne)ovisnost javnog servisa i izbor ravnatelja HRT-a”, koji su organizirali oporbeni saborski klubovi: Klub zeleno lijevog bloka, Klub SDP-a, Klub Mosta, Klub Socijaldemokrata, Klub Centra i Glasa i Klub HSS-a i RF-a.

Iako voli urbani, lagano alternativni đir u odijevanju, zna se i skockati kao što je to učinila s ovom haljinom koju često nosi kada u Saboru drži pressice.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 12.07.2021., Zagreb - Zastupnica Sandra Bencic pokusala je na konferenciji za medije opravdati imenovanje donatora kampanje u upravni odbor bolnice Srebrnjak. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Ponekad i fula s kombinacijom kao što joj se to dogodilo nedavno kada je o Fimi Mediji govorila odjevena u košulju nalik gornjem dijelu muške pidžame.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 14.10.2021., Zagreb - Zastupnica Sandra Bencic komentirala je u Saboru odluku Vrhovnog suda u slucaju Fimi media. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Kao i svim plavušama, crveno joj izvrsno stoji, no rijetko ga nosi, uglavnom u posebnim prilikama poput izborne noći. Puno češće stavlja crveni ruž koji je baš kao i starke, njen zaštitni znak.

Foto: Boris Scitar/Vecernji List/PIXSELL 05.07.2020., Zagreb - Koalicija Mozemo! koju cine Nova ljevica, Radnicka fronta, ORAH, Zagreb je nas i Za Grad izborne rezultate docekala je na platou Muzeja suvremene umjetnosti. Sandra Bencic. Photo: Boris Scitar/Vecernji List//PIXSELL