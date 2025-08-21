FOTO Pogledajte što su policajci pronašli kod muškarca koji je obijao kuće po Zaprešiću: Prstenje, satovi...

Na zaprešićkom području proteklih dana zabilježeno je nekoliko provala u obiteljske kuće koje su završile policijskim uhićenjem. Zagrebačka policija priopćila je da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom osumnjičenim za tri kaznena djela teške krađe, od kojih je jedno ostalo u pokušaju. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje tri kaznena djela teške krađe od kojih je jedno ostalo u pokušaju. Sumnja se da je osumnjičeni s ciljem protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari u utorak, 12. kolovoza u jutarnjim satima, došao do obiteljske kuće na području Zaprešića, ušao u jednu od prostorija te otuđio odjeću, obuću, razne predmete i više ručnih satova nakon čega je pobjegao.

Također se sumnja da je u ponedjeljak, 18. kolovoza u popodnevnim satima, došao do obiteljske kuće na području Pojatnog gdje je prikladnim alatom pokušao obiti ulazna vrata u čemu nije uspio. Nakon toga, pomoću ljestvi se popeo na balkon gdje je pomoću alata obio balkonska vrata i ušao u prostor, međutim ništa nije otuđio.

Tu nije bio kraj njegovom protupravnom ponašanju, sljedećeg dana u jutarnjim satima, sumnja se da je provalio u kuću na području Pojatnog tako da je nasilno otvorio balkonska vrata, ušao u prostor objekta te otuđio razni nakit u čemu ga je zatekao 87-godišnji vlasnik. Iako ga je pokušao spriječiti u bijegu u tome nije uspio. Nedaleko mjesta događaja uhitili su ga policijski službenici.

Osumnjičeni je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu", izvijestili su iz PUZ-a.