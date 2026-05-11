Nije htjela stati policiji, a kad konačno jest, otkrili da je pijana i da vozi prepuni auto. Ovo je kazna koju je dobila

Zagrebačka policija u subotu je zaustavila vozačicu koja je, kako se na koncu ispostavilo, počinila više ozbiljnih prekršaja. U subotu oko dva ujutro zamijetili su ju kako vozi po Trgu žrtava fašizma, a kad su ju pokušali zaustaviti, oglušila se na zapovijed i nastavila dalje. Tek u Petrovoj, priopćili su u policiji, vozačica je uspješno zaustavljena, a tada je otkriveno da je bila pijana i da je u autu vozila više osoba nego što bi smjela.

– Obavljenim nadzorom utvrđeno je da je upravljala pod utjecajem alkohola od 1,61 g/kg u organizmu te da je prevozila više osoba u vozilu nego je to upisano u prometnoj dozvoli vozila. Vozačica je uhićena te uz optužni prijedlog kojim je policija predložila kaznu od 2.500 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet mjeseci prepraćena na nadležni prekršajni sud u Zagrebu. Na sudu je proglašena krivom te joj je izrečena novčana kazna od 1.740 eura i predložena zaštitna mjera – poručili su u policiji.

Dio je to samo aktivnosti, dodajmo, koje je zagrebačka policija obavila tijekom vikenda. U noćnim satima u dane vikenda, od 8. do 11. svibnja provedena je preventivno-represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača na suzbijanju činjenja najtežih prometnih prekršaja kao što su prekršaji vožnje pod utjecajem alkohola, droga, prekoračenja dopuštene brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, upravljanje vozilom prije stjecanja prava i pod zabranom, i drugih prekršaja koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.



Tom prilikom utvrđeno je ukupno 878 prekršaja, od čega je, da spomenemo samo neke, 224 prekršaja nepropisne brzine,

135 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola te 81 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa. Najveće koncentracije alkohola zabilježene su kod 19-godišnjaka koji je na području Zaprešića upravljao vozilom pod utjecajem od 2,55 g/kg alkohola u organizmu te kod 45-godišnjakinje koja je na području Novog Zagreba upravljala vozilom pod utjecajem od 1,92 g/kg alkohola u organizmu.