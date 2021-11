(FOTO) Glazbom iz filma "Tko pjeva zlo ne misli" i trostrukim pobjednikom Sundancea otvoren ZFF

Zvuci starozagrabačkih popevki i muzike iz besmrtnog hita Kreše Golika "Tko pjeva, zlo ne misli" u izvrdbi Zagrebačkog orkestra ZET-a zagrijavali su publiku pred ulazom u Kino Studenstki centar na otvorenju 19. Zagreb film festivala. Nakon što smo lani ZFF mogli gledati samo online, publika željna svog omiljenog festivala pa je kino bilo popunjeno gotovo do posljednjeg mjesta.

Na projekciju kosovskog filma "Košnica", trostrukog pobjednika Sundancea došle su i brojne face iz zagrebačkog javnog života. Teško ih je bilo, doduše, identificirati sve zbog maski, no 'snimili' smo glumce Janka Volarića Popovića, Ninu Violić i Ivu Mihalić, pjevačicu Idu Prester, modnog strulnjaka i pr-ovca Nenada Korkuta, kao i skupštinarku Nove ljevice Radu Borić, a u ime gradonačlenika fest je otvorio njegov zamjenik Luka Korlaet. Nakon više od 10 godina Zagreb Film Festival vratio se u zagrebačko kino SC, gdje je 2003. i započeo kao tada jedini međunarodni festival igranog filma u Zagrebu.

“Više od godinu i pol dana borimo se s neizvjesnošću koju nam je donio Covid-19. Tako smo prošle godine u praznoj dvorani kina Tuškanac otvorili naše online izdanje koje smo prenosili putem digitalnih platformi. Bez obzira na to što smo se prošle godine morali preseliti s velikih na male ekrane, interes naše publike bio golem i tako smo punoljetnost proslavili kod kuće. Ali svi znamo da to nije to. Festival je slavlje filmova koje podrazumijeva zajedničko gledanje u zavodljivom mraku kinodvorana. I poštujući sve propisane epidemiološke mjere, filmovi i festivali vratili su se tamo gdje pripadaju, u kina s publikom. Da bi ostalo tako i da bismo svi bezbrižno dolazili na projekcije, uz covid potvrde i važeće negativne testove, dodatno smo smanjili kapacitete dvorana, mjerit ćemo temperaturu pri ulasku, a nošenje maski je obvezno.

Naš natjecateljski program još nije imao takvu selekciju pobjedničkih filmova sa svjetskih A festivala kao ove godine. Među filmovima u konkurenciji za nagrade ZFF-a, moći ćete vidjeti dobitnike Zlatne palme, Zlatnog lava i Zlatnog medvjeda, kao i dobitnike glavnih nagrada Sundancea, Karlovyh Vary i Sarajeva. Publici ćemo predstaviti filmove koji se bave zabranama pobačaja i homoseksualnosti, kroz nekoliko filmskih priča zakoračit ćemo u svijet fantastike, a uz i dalje aktualnu temu migranata, vidjet ćemo i presjek hrvatskog društva. Veliki broj filmova nacionalni su kandidati za Oscara, a neki se natječu i za nagrade Europske filmske akademije”, izjavio je Boris T. Matić.

Ukupno ćemo u svim našim programima, uključujući program festivala za djecu KinoKino, prikazati 134 filmska naslova. Osim u dvorani Kina SC, filmove ćemo prikazivati u kinu Tuškanac, u Teatru &TD, Uraniji na Kvatriću, ali i na našim digitalnim platformama kinoeuropa.hr i croatian.film. Osim filmova, ponovno donosimo program Industrije, edukativne festivalske platforme namijenjene profesionalcima i onima koji o filmu žele više znati. Pripremili smo niz radionica i predavanja u suradnji s Media deskom Hrvatske, Hrvatskim društvom filmskih djelatnika, Restartom, HUB-om385, ITA – Talijanskim institutom za vanjsku trgovinu i Veleposlanstvom Italije, ADU, Francuskim institutom u Hrvatskoj, Goethe institutom i Društvom hrvatskih filmskih redatelja”, izjavio je Hrvoje Laurenta. Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet proglasio je 19. izdanje Zagreb Film Festivala otvorenim uz riječi:

“Dragi ZFF, čestitam vam na dugovječnosti. Svaka stvar koja se kontinuirano odvija već 19 godina zaslužuje priznanje, a pogotovo festival koji na ovako ozbiljan način u ovim nemirnim i neslavnim okolnostima s ovakvim posvećenjem i ovako visokokvalitetnim ishodom. Zagreb Film Festival odavno je utkan u kulturnu mapu našega grada, vjerujem da je puno značio generacijama filmaša, filmofila, ali i svih ostalih koji su se našli na vašim projekcijama. I ja sam jedan od njih. Pohodio sam sva izdanja i upravo kroz vaš festival otkrio autore kao što su Sofia Coppola, Steve McQueen i Andrej Zvjagincev. To su filmovi koji nisu za jednokratnu upotrebu, koji ostaju u memoriji dug i koji ja bih rekao mijenjaju DNK gledatelja”.

Dobitnike nagrade Albert Kapović, koju Hrvatska udruga producenata dodjeljuje osobama koje su se tijekom godine istaknule u području filmske umjetnosti ili čije je djelovanje značajno pridonijelo kvaliteti i promociji hrvatskog filma, proglasila je Sanja Ravlić, članica Povjerenstva HRUP-a: “Ove godine povjerenstvo je jednoglasno odlučilo ravnopravno dodijeliti dvije nagrade: Ivani Ivišić i Danijelu Peku. Oboje su pridonijeli boljitku hrvatskog filma i audiovizualnih djelatnosti. Kao utemeljiteljica i dugogodišnja prva voditeljica Odjela za promociju i plasman Hrvatskog audiovizualnog centra, Ivana Ivišić postavila je temelje uspješne promocije i plasmana hrvatskog filma i hrvatskih filmskih djelatnika na međunarodnim filmskim festivalima i profesionalnim platformama. Iza producenta Danijela Peka su pak najveći ovogodišnji međunarodni festivalski uspjesi jednog hrvatskog filma, poglavito prestižna nagrada Zlatna kamera za najbolji debitantski film na ovogodišnjem Festivalu u Cannesu za film Murina redateljice Antonete Alamat Kusijanović”.

Prije projekcije filma Košnica koji je na festivalu Sundance, po prvi put u njegovoj povijesti, osvojio sve tri glavne nagrade u međunarodnom programu publici se putem video-poruke obratila redateljica Blerta Basholli, a publiku ZFF-a u Kinu SC pozdravili su i producenti filma Košnica Valon Bajgora i Agon Uka.

“Zahvaljujemo što smo pozvani na Zagreb Film Festival. Drago nam je što prikazujemo film na koje smo radili dugo i naporno i vjerujemoda se da će se publika moći poistovijetiti s pričom”, izjavili su.