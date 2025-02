Fokus i Centar u koaliciji za lokalne izbore u Zagrebu: 'HDZ ima maćehinski odnos prema metropoli'

– Stranke Fokus i Centar dijele mnoge vrijednosti, imaju odlične rezultate u upravljanju jedinicama lokalne samouprave, podizanju kvalitete života građana i to nas čini logičnim i komplementarnim partnerima na ovim izborima – kazao je na današnjoj konferenciji za novinare Fokusov Vedran Jerković nakon potpisivanja koalicijskog sporazum ovih dviju stranka kojim su odlučili zajedničkim snagama krenuti u bitku za Zagreb. Jerković, koji je već ranije najavio kandidaturu, od danas je tako postao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika i stranke Centar. Kazao je kako će se zalagati za rješenje prometnih gužvi, uvođenja integrirane karte javnog prijevoza za Zagreb i Zagrebačku županiju, izgradnju energane, ali i za povećanje prava osoba s invaliditetom i plaća pomoćnika u nastavi te bolju podršku zagrebačkom sportu. – Radi se o dvije građanske i urbane stranke, a naše udruženje daje signal Zagrepčanima da postoji opcija koja će omogućiti jedno brže i kvalitetnije razvijanje Zagreba – rekao je Bruno Samardžić, predsjednik zagrebačke podružnice stranke Centar

– Nažalost, svjesni smo svakodnevice i da imamo problema u funkcioniranju grada Zagreba. Pitanje je je li ova vlast uspjela iskoristiti sve mogućnosti koje su joj bile pružene. Iz dana u dan se generiraju sve veći problemi u gradu Zagrebu. S druge strane, HDZ ima maćehinski odnos prema gradu Zagrebu i vlada koja vodi HDZ upravo radi sasvim suprotno od toga da pomogne gradu Zagrebu – kazao je Gabrijel Deak, predsjednik Fokusa i kandidat za zagrebačkog župana.

Predsjednik Fokusa i kandidat za zagrebačkog župana Gabrijel Deak naveo je Austriju, Dansku i Norvešku kao zemlje u kojima postoje primjeri dobre prakse, kada je riječ o izgradnji energane. – Prije četiri godine to je bila tabu tema, a sada vidim iz komunikacije aktualne vlasti i SDP-a da je to jedino rješenje. Drago mi je da su shvatili kako otpad može biti korisna energija, ali s ispravnim i transparentnim natječajem, bez rođaka i svega onog što je bilo do sada u Zagrebu – dodao je.

–Jankomir je odličan primjer kako se ne rješavaju problemi kako ne postoje alternativni pravci koji bi omogućili protočniju vezu – ocijenio je. Osim bržeg gradskog prometa i rješavanja problema otpada, predsjednik Foksua najavio je da će posvetiti pažnju geotermalnoj energiji, kao jednoj od najčišćih oblika energije.