Evo vam prilike da omotate bou oko vrata

Advent svake sezone obogaćuje svoju ponudu, a sad su je upotpunile i zmije. I to ne one gumene koje se mogu vidjeti na štandovima s bombonima, već šezdesetak živih primjeraka koji su dio izložbe “Čudesan svijet zmija” na Strossu, odnosno u Gornjogradskoj gimnaziji. Riječ je o dijelu jedne od najvećih privatnih zbirki čiji je vlasnik Neven Vrbanić.

Ništa bez kralja Elvisa

– I ja sam se u početku bojao, ali, eto, bolje su od mnogih ljudi – kroz smijeh govori Vrbanić dok drži bou kao da je štene te sa strašću objašnjava što se na izložbi može vidjeti. Atrakcija je četiri metra dug i osam godina star Elvis, primjerak kraljevske kobre koja je najotrovnija zmija na svijetu. No nije jedini koja privlači pozornost.

VIDEO Izložba živih zmija "Advent uz zmije"

– Zanimljiva je i kobra pljuvačica, pogledajte kako se uzdigne i raširi vratne kralješke, kao frajer koji se napuše i govori “Vidi moje mišiće“. I tada s nevjerojatnom preciznošću pljune otrov u oči. A rogata ljutica posebna je po tome što se kreće bočno, kao da je još na afričkom pijesku – objašnjava Neven.

Izložena je i jedina vrsta otrovnog guštera na svijetu, gila bradavičar iz Meksika, koji grize poput pit-bulla kad dohvati plijen. Ne otvara čeljust, a u ranu pušta slinu koja omamljuje. Mnogi se posjetitelji, pak, rado fotografiraju s četrnaestogodišnjom crvenorepom boom; jest da je duga više od dva i pol metra i teška 10 kilograma, ali kad ćete još imati priliku omotati takvo stvorenje oko vrata? Tu su još crne i zelene mambe, gabonska ljutica te čegrtuše koje “zveckaju” repovima kad se približite njihovu terariju.

Je li me koja ugrizla?

– Posjetitelji najčešće pitaju je li me koja ugrizla. Naravno da jest, ali neotrovna. Neke vole ljudima ići po rukama, neke se zbog toga živciraju – podučava Neven, čija ljubav prema zmijama traje više od 20 godina pa njegova impresivna kolekcija sadrži čak 150 jedinki 60 različitih vrsta. Ovo je deveti put da ih izlaže, a zbirku je dosad vidjelo 80 tisuća ljudi. Izložba na Strossu, pak, može se razgledati do 7. siječnja radnim danima od 17, a subotom i nedjeljom od 12 do 23 sata.

VIDEO Piton zdrobio pa pojeo pticu