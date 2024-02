Dva Tomaševićeva megaprojekta kasne, poništena odluka za Paromlin, Kranjčevićeva prolongirana

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) razriješila je protekloga tjedna dvije važne žalbe u kojima je Grad Zagreb bio strana u postupku. U prvom slučaju riječ je o kapitalnom gradskom projektu, knjižnici Paromlin . Odluka o odabiru izvođača stručnog nadzora i poslova zaštite na radu tijekom rekonstrukcije je poništena.

Prema ocjeni Državne komisije, Grad kao naručitelj neosnovano je najpovoljniju ponudu od 150 tisuća eura tvrtke ZEM nadzor d. o. o. odbacio proglasivši je “dumpingom” i odabrao izvođača za 243 tisuće eura. Predmet se vraća na odlučivanje naručitelju, odnosno sada Grad bira hoće li izabrati ZEM ili ponoviti raniju odluku uz novo obrazloženje, što opet otvara mogućnost žalbe.

– Tek smo dobili rješenje koje moramo proučiti, nakon čega ćemo donijeti odluku koju smatramo najboljom za Grad Zagreb – kratko su prokomentirali na naše pitanje s Radićeva trga.

Najveći kapitalni projekt u mandatu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, gradnja gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra na mjestu nekadašnjeg Paromlina tik uz Glavni kolodvor, kako doznajemo, započet će gradnjom privremene spojne ceste od Koturaške do Trga Stjepana Radića, odnosno "probijanjem" ceste od zavoja kod Lisinskog preko velikog parkirališta Paromlin do Koturaške na mjestu gdje se do sada ulazilo u veliko gradskog parkiralište od 350 mjesta.

– Radi organizacije gradilišta, naročito gradnje podzemne garaže, neophodno je izvesti privremenu prometnicu. Napominjemo da će tijekom izgradnje u funkciji ostati zapadni dio parkirališta s dvjestotinjak parkirališnih mjesta. S realizacijom navedenog projekta krenut će se odmah po uvođenju izvođača u posao – pojasnili su nam iz gradske uprave, a u aktima gradonačelnika objavljeno je da je posao izgradnje ceste dodijeljen Zagrebačkom holdingu, odnosno njihovoj podružnici Zagrebačke ceste.

Radove će obavljati zagrebačka tvrtka Kamgrad d.o.o. koja će graditi kompleks za 46,5 milijuna eura bez PDV-a . Unatoč zatvaranju velikog dijela jednog od većih gradskih parkirališta, gradska uprava ne očekuje probleme jer će se na obližnjoj lokaciji bivše tvornice Gredelj srušiti 14 objekata i uspostaviti privremeno parkiralište.

S druge strane, u slučaju natječaja za izvedbeni projekt rekonstrukcije stadiona NK Zagreb, odnosno popularne Kranjčevićeve, DKOM je neosnovanom ocijenio žalbu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tvrtke ING4Studio d. o. o. koji su prigovorili odluci naručitelja, tj. Grada jer je njihova ponuda pri vrednovanju izgubila za 1 bod, odnosno dobila je 94 boda, a pobjednik natječaja tvrtka SIRRAH projekt d. o. o. iz Osijeka vrednovana je s 95 bodova. Inače, riječ je o tvrtki koja je izradila idejno rješenje za osječku Opus Arenu, čime je, unatoč istoj ponuđenoj cijeni, ostvarila prednost jer se u natječaju tražilo iskustvo u sličnim projektima.

Ovime bi zapreka oko realizacije Kranjčevićeve trebala biti otklonjena. – Nastavlja se projektiranje s rokom od četiri mjeseca za glavni i izvedbeni projekt. Nakon toga slijedi ishođenje građevinske dozvole te javna nabava za izvođača radova. Početak radova očekujemo do kraja ove godine – kazali su nam u gradskoj upravi.

Podsjetimo, lani u lipnju početak radova na rekonstrukciji stadiona najavljen je za proljeće 2024, a početak radova na Paromlinu najavljen je za početak ove godine. Radovi još nisu počeli, a niti neće dok se ne razriješe žalbe. A i u slučaju Kranjčevićeve i u slučaju Paromlina žaliteljima ostaje opcija upravne tužbe. U oba slučaja projekti će kasniti zbog procedura, birokracije i papirologije...

