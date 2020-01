Dox je u ožujku i seli se u Branimir

“The Cave”, “For Sama” i “Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)” tri su filma nominirana za Oscar koja će se prikazati i na ovogodišnjem, 16. izdanju ZagrebDoxa. Popularni festival ima novi termin, ali i lokaciju pa se, umjesto u veljači, kako je bilo uobičajeno, održava od 15. do 22. ožujka, a iz Kaptol Boutique Cinema seli se u kinodvorane Branimir Mingle Malla.

Zadržava, dakako, fenomenalan program s više od stotinu recentnih dokumentaraca iz cijeloga svijeta, a u osam će dana ugostiti i brojne domaće te inozemne autore.

Sva tri kandidata za zlatni kipić koja će se vrtjeti na Doxu, pak, tematiziraju mogućnost preživljavanja tijekom rata na području Bliskog istoka, a protagonisti su im žene koje svojim djelovanjem izlaze izvan okvira nametnutih političkim, vjerskim i društvenim okolnostima. Ovjenčani su već mnogim priznanjima, a “For Sama”, primjerice, prvi je dokumentarac koji je nominiran za četiri nagrade BAFTA.

VIDEO Sljeme uoči ovogodišnje Snježne kraljice